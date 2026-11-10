وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأدميرال علي عظمائي، ذكر في رسالته أن يوم 21 آبان (12 تشرين الثاني/ نوفمبر) يصادف ذكرى استشهاد القائد الشهيد حسن طهراني مقدم، الذي يُعدّ أبا البرنامج الصاروخي الإيراني، وقد سُمّي هذا اليوم بيوم القوات الجو-فضائية في الحرس الثوري.

ونوّه بأن معرفة الشهيد طهراني مقدم العميقة وإيمانه وتضحياته اللامحدودة، قد ارسوا حجر الأساس للاقتدار الذي تمتع به ايران اليوم في مجال الفضاء الجوي، مشيراً إلى أن هذا الشهيد، ومن خلال رؤيته التي تجاوزت الآفاق، مهّد انطلاقاً من الإمكانات المحدودة الطريق لبلوغ قمم التكنولوجيا المتقدمة في العالم، وترك إرثاً خالداً في مجال القوة الدفاعية الإيرانية.

وأوضح الأدميرال عظمائي أن مجاهدي القوات الجو-فضائية في الحرس الثوري، ومن خلال ترسيخ الاقتدار الوطني، جسّدوا ثمار الجهود المتواصلة لشهداء هذه القوة، وصمدوا باقتدار في أصعب الظروف على صعيدي العلم والعمل.

وأشار إلى أن إيران تقف اليوم باعتزاز في طليعة الدول المتقدمة في تكنولوجيا الصواريخ على مستوى العالم، مؤكداً أن هذا المجد والاقتدار يستندان إلى أسس العلم والتضحية التي أرسى دعائمها علماء هذا البلد وأبناؤه المخلصون، بالاعتماد على الثقة بالقدرات الذاتية والتوجه نحو الإمكانات الداخلية.

وفي ختام رسالته، قدّم الأدميرال عظمائي التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع)، واستذكر جميع الشهداء، ولا سيما شهداء القوات الجو-فضائية في الحرس الثوري، كما هنّأ جميع العاملين والمتخصصين في هذه القوة بحلول أسبوع القوات الجو-فضائية، معرباً عن أمله في أن يوفقهم الله، في ظل رعاية الإمام المهدي (عج)، واتباع توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (مد ظله العالي)، إلى تحقيق أهداف النظام الإسلامي السامية.