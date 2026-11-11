أفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا بشأن إعلان البحرية والقوة الجوية الأرجنتينية منظمتين إرهابيتين.

وفيما يلي نص البيان:

1405/08/20

لما كانت الحكومة الأرجنتينية قد صنّفت، خلافًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي إجراء عدائي، حرس الثورة الإسلامية، الذي يُعد أحد أركان القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، منظمة إرهابية، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل واستنادًا إلى قانون "الإجراء المتقابل إزاء إعلان أمريكا حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية" المصوّب عام 1398 الذي ينص على أن: "جميع الدول التي تتبع أو تدعم بأي شكل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية تخضع للإجراء المتقابل"، تعتبر البحرية الأرجنتينية والقوة الجوية الأرجنتينية مشمولتين بالقانون المذكور وأحكامه، وتعلنهما منظمتين إرهابيتين.

ومن البديهي أن مسؤولية جميع التبعات المترتبة على ذلك تقع على عاتق الحكومة الأرجنتينية.

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