أفادت وكالة مهر للأنباء كتب محمد باقر قاليباف في مذكرة نُشرت على موقع Khamenei.ir بشأن العلاقات مع الصين مايلي:

إن قائد الثورة، في التوجيهات المكتوبة التي يبلغها إليّ بشأن العلاقات مع الصين، يؤكد المسائل لا في صورة توصيات عامة بل بشكل محدد تمامًا ومحورًا بمحور.

لقد كانت جداول الأعمال التي حددها قائد الثورة في موضوع الصين شديدة الإفادة.

إن مهمة الممثل الخاص لشؤون الصين ستتشكل في قالب مقر يكون له دور القيادة الكلية والإشراف على تنفيذ الأمور.

إن دور الصين في إنهاء الحرب وظروف "لا حرب ولا سلام" بارز.

إن علاقات الصين معنا ومع سائر الدول العربية في المنطقة، إلى جانب مقاربات حكومة هذا البلد التي يمكن تصنيفها في قالب المقترحات الأربعة لرئيس جمهورية الصين، توفر فرصة للاستفادة من دور الصين الإيجابي في تشكيل النظام الجديد وزيادة الاستقرار في المنطقة.

إن التعاون مع الصين يجب ألا يقتصر على الاتفاقات الشكلية.

إن برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين يجب أن يتحول إلى مشاريع تنفيذية.

ومن الضرورات المهمة الانتقال من تعدد الاتصالات إلى التماسك في المتابعة.

إن مهمة الممثل الخاص هي المساعدة في إيجاد هذا التماسك والتحديد للأولويات والتعجيل في القرارات ومتابعة الموضوعات الكلية والعابرة للقطاعات، لا أن يدخل مجال التنفيذ بدلًا من الأجهزة المسؤولة.

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