وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الرئيس بزشكيان صباح اليوم الأربعاء، قبيل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة مهمة للحوار حول وضع المناخ والقضايا الإقليمية، فضلاً عن إجراء مشاورات مع قادة مختلف الدول.

وقال رئيس الجمهورية، في إشارة إلى مشاركته في هذا المؤتمر بدعوة رسمية من نظيره التركي: إن الدورة الحادية والثلاثين تتعلق بقضايا المناخ والبيئة، بمشاركة 196 دولة حول العالم، من بينها 71 دولة يشارك فيها قادتها من رؤساء جمهوريات أو رؤساء وزراء.

وأضاف: إن الحضور في هذا المؤتمر يمثل فرصة مناسبة للحوار بشأن وضع المناخ والمنطقة التي نتواجد فيها والقضايا القائمة، والحديث عن الآثار التدميرية للحروب والاعتداءات، فضلاً عن طرح مواقفنا بشأن الممارسات التي قامت بها أمريكا و«إسرائيل» في تدمير البيئة في إيران والمنطقة.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا المؤتمر يشكل فرصة ممتازة للقاء قادة مختلف الدول، قائلاً: حتى الآن، تم التخطيط لعقد لقاءات مع قادة ومسؤولي أكثر من 10 دول، من بينهم الرئيس التركي، حيث من المقرر أن نجري مباحثات معهم.

وحول العلاقات بين إيران وتركيا، صرح الرئيس بزشكيان: إن علاقاتنا مع تركيا في مستوى جيد للغاية، وتجمعنا قواسم مشتركة واسعة في المجالات الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن الطبيعي أن يكون لهذه القواسم المشتركة دور وتأثير بالغ في تعزيز علاقاتنا وأمن المنطقة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى اللقاءات التي سيعقدها مع قادة الدول الأخرى على هامش هذا المؤتمر، مؤكداً أنه سيجري خلال هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر حول مواقف الجمهورية الإسلامية العادلة، والجرائم التي اقترفتها أمريكا و«إسرائيل» في المنطقة، والتي أفرزت تداعيات أفعالهما الشنيعة في انتخابات بلديهما وعبر شعبيهما أنفسهما.

وأوضح أنه ليس فقط في أمريكا و«إسرائيل»، بل في أوروبا أيضاً، جاءت نتائج الانتخابات التي جرت برمتها خلافاً لرغبة دعاة الحرب والمعتدين، وأولئك الذين يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الإنسان بينما يتصرفون على نقيض هذه الشعارات تماماً.

وفي الختام، قال رئيس الجمهورية: آمل أن نكون خيرَ حاملين لرسالة شعبنا العزيز وبلدنا، وأن نحقق نتائج طيبة.

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