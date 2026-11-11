وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في جلسة التداول الأخيرة، انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية مدفوعةً بارتفاع معدلات التضخم وتصاعد القلق من احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، أغلق مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) على انخفاض بنسبة 0.4% ليصل إلى 7520 نقطة. كما تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% ليغلق عند 52231 نقطة، بينما هبط مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.7% ليصل إلى 25065 نقطة.

وكانت المخاوف المتزايدة بشأن استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة عاملاً رئيسياً وراء هذا التراجع؛ إذ أظهرت البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال شهر أكتوبر، وهو رقم تجاوز توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 0.2%.

وقد عززت هذه البيانات احتمالية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية تقييدية، مع إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى تقليل جاذبية الاستثمار في الأسهم، مما فرض ضغوطاً هبوطية على تقييمات الأسهم.

وفي المقابل، شهدت أسواق الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث سجلت بعض المؤشرات الإقليمية الرئيسية مكاسب.

وتصدرت البورصة التايوانية المشهد في آسيا، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.1%، مدعومة بصعود أسهم شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (TSMC) بنسبة 3.1%، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 60942 نقطة، بينما سجلت البورصة الكورية الجنوبية مكاسب بنسبة 1.6%.

في المقابل، لم تتبع جميع الأسواق الآسيوية هذا الاتجاه الصعودي؛ إذ انخفض مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.7%، وتراجع مؤشر "شنغهاي" الصيني بنسبة 0.3%. جاء هذا الأداء المتباين في الأسواق الآسيوية في ظل استمرار تأثير المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة عوائد السندات على الأسواق العالمية.

وفي الوقت ذاته، ساهم الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي -إلى جانب الأداء القوي لشركات التكنولوجيا- في تخفيف بعض الضغوط الناجمة عن التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة على أسواق آسيوية معينة.

وتشير الأحداث الأخيرة إلى أن التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال تؤدي دوراً حاسماً في تشكيل مسارات أسواق الأسهم العالمية، وأسواق السندات، وغيرها من الأصول المالية.

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