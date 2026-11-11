أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن وكالة سبأ بأن عمر البخيتي، القائم بأعمال وزارة الإعلام في حكومة التغيير والبناء اليمنية، أدان بشدة في رسالة رسمية إلى عطاء الله تارار، وزير الإعلام ورئيس إذاعة باكستان، التدخل العسكري ومشاركة الجيش الباكستاني في الهجمات الجوية الأخيرة على الأراضي اليمنية.

وأعلن البخيتي في مستهل هذه الرسالة، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية والثقافية والإسلامية بين الشعبين اليمني والباكستاني ومشددًا على ضرورة الحفاظ على التضامن الأخوي، رفض صنعاء القاطع للهجوم الجوي للمقاتلات الباكستانية يوم الجمعة 6 نوفمبر.

وعدّ هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية اليمنية وتصعيدًا خطيرًا جدًا قال إنه لا يمكن تجاوزه أو الصمت عليه بأي حال.

ووصف القائم بأعمال وزارة الإعلام اليمنية دخول إسلام آباد في عملية الاعتداءات بأنه "تعاون عملي مع النظام السعودي في ارتكاب جرائم ضد المدنيين"، وحذّر من أن الحكومة الباكستانية ستكون مسؤولة مباشرة عن تبعات هذه الهجمات ومقتل المدنيين.

وتناول البخيتي في سياق متصل الهجمات الأخيرة للتحالف وقال إن مقاتلات السعودية خلال يومين فقط، بقصفها سوق الحضارة في مديرية الوازعية في محافظة تعز وتدميرها 6 منازل سكنية في قرية الشرية في مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، أوجدت كارثة إنسانية أدت إلى مقتل 74 شخصًا وإصابة 53 آخرين.

وعدّ هذه الإجراءات انتهاكًا صريحًا للمعاهدات الدولية ومخالفة للمعايير الإسلامية، وفي الختام، معربًا عن أمله في مراجعة المسؤولين الباكستانيين، شدد على أن استمرار هذه المشاركة الخطيرة سيلحق أضرارًا لا يمكن تعويضها بالعلاقات القديمة والأخوية بين الشعبين.

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