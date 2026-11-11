وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في منشور على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "قبل ثماني سنوات، ادعت شخصية كاريكاتورية مثل بومبيو أنه إذا أراد الإيرانيون الحصول على طعام، فعليهم الانصياع لإملاءات البيت الأبيض. واليوم، يكرر شخص مثل روبيو -الذي يقع أبناء وطنه الكوبيون أنفسهم ضحايا لهذه السياسة ذاتها- الهراء نفسه تماماً".

وأضاف عراقجي: "بغض النظر عن الطبيعة اللاإنسانية لهذه السياسة، فإن مثل هذه الأوهام والأفكار التي لا أساس لها هي بالضبط ما يقود السياسات الأمريكية إلى الفشل".

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