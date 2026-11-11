أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن سيد ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقى أمس، على هامش اليوم الثاني لقمة المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU Plenipotentiary Conference 2026 – PP-26) في الدوحة، مع غريغوري بوريسينكو، معاون وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في الاتحاد الروسي، وتحدث معه حول توسيع التعاون الثنائي والتنسيق في المحافل الدولية.

التشديد على التعاون المشترك والدعم المتبادل في الاتحاد الدولي للاتصالات

وأكد هاشمي في هذا اللقاء، وهو يدين الهجمات العسكرية الأمريكية والصهيونية على البلاد واستهداف البنى التحتية المدنية، على ضرورة الحفاظ على الطابع التخصصي وغير السياسي للاتحاد الدولي للاتصالات وتركيز هذه المؤسسة على مهامها الفنية والمهنية.

كما أشار إلى تعاون البلدين في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وطالب بدعم روسيا للوثائق والقرارات التي تقترحها إيران في القمة، وأعلن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لترشيح روسيا لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ومجلس لوائح الراديو.

عقد اجتماع مشترك وتطوير التعاون التكنولوجي

وعدّ وزير الاتصالات عقد الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك للتعاون التخصصي بين إيران وروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الربع الأول من عام 2027 فرصة لمتابعة المشاريع المشتركة وتحديد البرامج التنفيذية.

وكان من بين المقترحات الأخرى المطروحة في هذا اللقاء عقد منتدى تخصصي بحضور شركات التكنولوجيا في البلدين، ودراسة إمكانية إنشاء حديقة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات، وتطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني.

روسيا ترحب بتطوير التعاون الثنائي

ومن جهته، رحّب معاون وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في الاتحاد الروسي بالمقترحات المطروحة، وشدد على أهمية استمرار التفاعلات وتوسيع التعاون التخصصي بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد عدّ غريغوري بوريسينكو، مع تقديره لمواقف إيران ودعمها في المحافل الدولية، تعاون البلدين في إطار مؤسسات مثل الاتحاد الدولي للاتصالات وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون فرصة لمتابعة الموضوعات المشتركة، وشدد على ضرورة استمرار التنسيقات.

كما رحّب بمقترح عقد الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك للتعاون التخصصي بين إيران وروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الربع الأول من عام 2027، وعدّه فرصة لدراسة مجالات التعاون ومتابعة المشاريع المشتركة وصياغة البرامج التنفيذية للبلدين.

تُعقد قمة المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات من 9 إلى 27 نوفمبر 2026 في الدوحة عاصمة قطر. وهذه القمة هي أعلى مرجع لصنع القرار والسياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، وتُعقد مرة كل أربع سنوات بحضور ممثلي الدول الأعضاء، وتتولى تحديد استراتيجيات هذا الاتحاد وأولوياته المستقبلية.

وقد سافر سيد ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد بهدف تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية وتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ومتابعة مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحدث الدولي إلى الدوحة. ومن محاور هذه الزيارة اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولي دول مختلفة ودراسة مجالات التعاون في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة.

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