وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، فقد أحيا اللواء الطيار علي عبد اللهي -في رسالة وجهها إلى العميد سيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني- الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد اللواء حسن طهراني مقدم.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

العميد سيد مجيد موسوي،

القائد المقتدر والشجاع للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني،

السلام عليكم؛

بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد اللواء حسن طهراني مقدم، "أب" البرنامج الصاروخي الإيراني، وعدد من رفاق دربه أثناء أدائهم لمهامهم- أستحضر هذه الذكرى بكل إجلال. وأتوجه بالتحية والتقدير إليكم، وإلى القادة والمتخصصين والمقاتلين والنخب المخلصة والمتفانية والشجاعة في هذه القوة الاستراتيجية التي تصنع التاريخ؛ وهي قوة تعد مصدر فخر للشعب الإيراني ومحور المقاومة الإسلامية. كما أهنئكم على انتصاراتكم المجيدة في "الدفاع المقدس الثاني والثالث" ضد الحروب التي شنها المحور الأمريكي-الصهيوني على وطننا العزيز.

تُعد ذكرى الشهيد طهراني مقدم فرصة قيّمة لاستذكار الدور الجوهري الذي لعبه هذا الشهيد الرفيع في هندسة وتأسيس القوة الصاروخية للبلاد. فقد أسست طموحاته العالية، ومبادراته، وإبداعه، وتفانيه الصادق والدؤوب، الركائز المتينة للقدرات الدفاعية الحالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما مهد الطريق أمام تقدم البلاد نحو بناء "إيران قوية" وتحقيق ردع نموذجي. إرثٌ أثمر اليوم بين أيديكم القديرة وأيدي المتخصصين في هذه القوة.

لقد كشفت الإنجازات الاستراتيجية العديدة والمشهودة لهذه القوة، مرة أخرى، عن حجم القدرات الدفاعية والمكانة الوطنية الحقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُعد هذه الإنجازات -التي تجلت بوضوح في عمليتي "الوعد الصادق" و"نصر"- برهاناً ساطعاً على روح "نحن نستطيع"، وتجسيداً للوعد الإلهي بانتصار جبهة الحق على جبهة الباطل.

ومن خلال التكاتف والتعاون مع الركائز الأخرى لمنظومة الدفاع والصناعات العسكرية في وطننا العزيز، وبالاعتماد على براعة النخب الإيرانية وإيمان مقاتلينا الراسخ، قطعت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية شوطاً كاملاً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. لقد أنهت هذه القوة فعلياً اعتماد البلاد على الأطراف الخارجية واستيراد الأسلحة؛ بل تحولت إيران القوية من مجرد مشترٍ للسلاح إلى منتجٍ ومُصدّرٍ رائدٍ للمعدات العسكرية الاستراتيجية.

وما أثبتته الوقائع الميدانية -لا سيما خلال العام ونصف العام الماضيين- هو فشل الأنظمة الدفاعية الغربية، التي طالما أُحيطت بهالة من التباهي، حين واجهت العزيمة والتكنولوجيا الإيرانية. فقد أصبحت الأنظمة المتطورة للعدو الأمريكي-الصهيوني عاجزة ومشولة أمام سرعة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وقدرتها على المناورة.

علاوة على ذلك، وصلت مرونة صناعات الصواريخ والطائرات المسيرة في بلادنا إلى مستوى يتيح استمرار الإنتاج حتى في ظل القصف المكثف من قبل العدو. فخطوط الإنتاج، الموزعة في أعماق الأرض وداخل الأنفاق، تواصل تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية للبلاد؛ وهي قدرة تضمن للعدو استحالة وقف دورة تصنيع وتطوير وتحديث ترسانتنا العسكرية تحت أي ظرف من الظروف.

وفي هذا السياق، أعرب عن خالص تقديري لكم، ولكافة القادة والعلماء والمتخصصين والمقاتلين في القوة الجوفضائية؛ الذين ضمنوا، بفضل روحهم الجهادية وإيمانهم الراسخ، أمن إيران الإسلامية وعزتها في أعلى المستويات. علاوة على ذلك، فقد نجحوا في كسب ثقة الأمة ودعمها - تلك الأمة التي تقف بمثابة المنتقم للإمام الشهيد وغيره من الشهداء المظلومين - تجاه القوات المسلحة في هذا البلد.

وفي الختام، نؤكد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى لحظة واحدة عن تنفيذ توجيهات وأوامر قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، الإمام السيد مجتبى حسيني خامنئي (دام ظله). إن أي موقع يشكل مركزاً للتهديد ضد وجود النظام المقدس للجمهورية الإسلامية سيصبح هدفاً مباشراً للعمليات غير المتكافئة. ونكرر تحذيرنا للولايات المتحدة والكيان الصهيوني: إن "الصفعات" التي وُجّهت حتى الآن ليست سوى البداية؛ فإذا ما ارتكبوا أي حسابات خاطئة أخرى، فسيواجهون ضربات أكثر فتكاً بكثير. هذا تهديد جاد وحقيقي، يستند إلى القدرات الفعلية والواقع الملموس الذي تمتلكه القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أسأل الله العلي القدير أن يرفع درجات الشهداء الأجلاء في القوة الجوفضائية - وعلى رأسهم اللواء حسن طهراني مقدم واللواء أمير علي حاجي زاده. كما أدعو بدوام التوفيق والنجاح لهذا القائد المحبوب لدى الجماهير، ولكل العاملين في القوة الجوفضائية، ولجميع المدافعين عن الوطن؛ في ظل الرعاية المباركة لـ "ولي العصر" (عجّل الله فرجه الشريف)، وفي رحاب ولاية الفقيه، وإلى جانب القائد العام للقوات المسلحة.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي

اللواء في الحرس الثوري (والطيار) علي عبد اللهي

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