وكالة مهر للأنباء – وردة سعد: بالرغم من كل الجرائم التي تقوم بها السعودية تجاه النساء والاطفال ممن ارتقوا شهداء، فالسعودية "كإسرائيل" تضرب المدنيين بينما انصار الله يتحلون بأخلاق عالية فقط يردون على المنشآت العسکرية التجارية والاقتصادية، وهذه هي مدرسة الاسلام المحمدي الاصيل القرآنية. هذه الضربات اليمنية اصابت أهدافها بدقة ولا تزال وسط عجز واضح من السعودية، فقد استطاع اليمن أن يثبت بأنه الرقم الصعب في المواجهة، وأن ليه او جعله يتراجع عن أهدافه المحقة ما هي الا اضغاث احلام.. الجبهة اليمنية السعودية تحمل الكثير من الدلالات التي من شأنها ان تغير ايضا وجه المنطقة، حول هذه العناوين وغيرها أجرت مراسلتنا وردة سعد حوارا صحفيا مع رئيس مركز المسيرة للدراسات والنشر، الأستاذ محمد محمد الدار:

المجازر التي يرتكبها الجيش السعودي بحق المدنيين في اليمن، وسقوط هذا العدد الكبير من النساء والاطفال بالصواريخ السعودية! هل ترى انها من اخطاء الحرب في ساحات القتال ام انها استهداف متعمد؟ وماذا يريد النظام السعودي من وراء ذلك ؟

"لايمكن بحال توصيف وتصنيف السلوك الإجرامي للنظام السعودي باستهداف المدنيين بأنه يندرج في خانة الأخطاء العسكرية؛ لأن الأخطاء العسكرية تكون محدودة جداً في الحروب، أما فيما يتعلق بالنظام السعودي فإن هذه الحالات تتجاوز مئات الضربات وقد تصل إلى الآلاف، بل إن النظام السعودي نفسه لا يصرح بأن هذه الضربات أخطاء عسكرية إلا فيما ندر وبغرض التبرير ورفع الحرج لا أكثر.

وبالتالي فإن الضربات العسكرية للنظام السعودي التي تستهدف المدنيين تظهر وبجلاء مستوى النزعة الإجرامية الوحشية التي وصل إليها هذا النظام، والتي يمكن الجزم أنها فاقت حتى وحشية العدو الإسرائيلي نظراً لما خلفته هذه الضربات من إزهاق آلاف الأرواح من الأطفال والنساء منذ شن العدوان على اليمن في 2015م.

أما هدف النظام السعودي من التركيز على استهداف المدنيين والإيغال في القتل وسفك دماء المدنيين وبأعداد هائلة فهو كسر إرادة الشعب اليمني وإضعاف معنوياته والسعي إلى التأثير على موقفه وتصديه ومواجهته وصموده وثباته أمام عدوانه الإجرامي والوحشي."

هل تعتقد ان النظام السعودي استطاع بناء تحالف عسكري فاعل للاستمرار في عدوانه على اليمن؟ وما صحة الاخبار عن استقدام ميليشيات من دول عربية للقتال في اليمن ؟

"التحالفات التي بناها النظام السعودي هي تحالفات هشة لعدة اعتبارات:

أولاً: انعدام مصداقية وواقعية سردية النظام التي بنيت عليها هذه التحالفات، مثل سردية: تعرض الأماكن المقدسة للخطر وتهديد حركة الملاحة في باب المندب وتعرض السعودية لتهديد عسكري من جانب اليمن.

ثانيًا، أن دافع الدول المتحالفة مع النظام السعودي ليس الدفاع عن السعودية وحمايتها بقدر ما هو سعي لتحقيق مصالح مادية كبيرة، وأيضًا استجابة لمطالب أمريكية بالمشاركة في العدوان على اليمن، وهذا ما صرح به الرئيس الأمريكي في وقت سابق بأنه سيطلب من هذه الدول المشاركة مع السعودي في حربها مع اليمن"

لماذا تغيب الوساطات في هذه الحرب بين السعودية واليمن، على عكس ما نراه في حروب اخرى؟ وهل ترون ان هذه الحرب باتت جزءا من الازمة الاقليمية وهي تنتظر الحل الشامل لتجد مخرجا لها ؟

"يرجع غياب الوساطات لإيقاف الحرب الدائرة بين اليمن والسعودية إلى عدة أسباب، أبرزها: غياب الزعامات العربية التي تؤمن بالعروبة وبالأخوة العربية والإسلامية، وتحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسعى إلى تعزيز حالة التماسك والانسجام بين البلدان العربية، وتغلب المصلحة العربية على التوجهات والأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وكذا غياب الضمير العربي الإسلامي الإنساني لدى معظم الأنظمة، بل على النقيض من ذلك فقد تحولت بعض الأنظمة والزعامات إلى أدوات قذرة لتنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة."

السعودية تخسر الكثير في هذه الحرب وتدفع اثمانا باهظة من اقتصادها وامنها .. فما هي الدوافع الحقيقية لهذه المغامرة ؟ وهل تستطيع السعودية ان تخوض حربا طويلة وان تتحمل كل هذه الخسائر ؟

"من خلال التقييم الواقعي لدوافع النظام السعودي في خوض العدوان على اليمن يتضح أنه لا مصلحة حقيقية تعود عليه من خوض هذه الحرب، بل على العكس، فإن تدمير المقدرات العسكرية والاقتصادية وزعزعة الأمن والاستقرار في أي بلد عربي يشكل تهديداً لأمن واستقرار بقية البلدان، وفي مقدمتها البلدان المجاورة لهذا البلد، وبالتالي فإن دوافع النظام السعودي في حربه على اليمن هي دوافع عدوانية بحتة وتندرج في إطار التوجه التاريخي المتأصل لديه إلى التحكم بالقرار اليمني ومصادرة سيادة اليمن واستقلاله على كافة الصعد والمستويات، وإبقاء اليمن مجرد تابع ذليل ومطيع له، والسعي إلى إعاقة الاستقرار السياسي في اليمن للحيلولة دون نهوض اليمن وتقدمه ورخائه.

وأيضاً تلبية لرغبة أمريكية وإسرائيلية لتدمير اليمن وضرب كل عناصر القوة لديه عسكرياً واقتصادياً، وإدخال اليمن في حروب مستمرة، وإشعال الصراعات اليمنية اليمنية بأساليب ووسائل متعددة، وقد تجلى هذا التوجه الأمريكي من خلال التصريحات العلنية ثم الانخراط المباشر بالمشاركة في تنفيذ الضربات العسكرية على اليمن، وهذا أمر مفروغ منه ولا يمكن التشكيك فيه.

أما بخصوص الشق الثاني من السؤال، فإن قدرة النظام السعودي على الاستمرار وتحمل الخسائر الكبيرة التي يمنى بها حالياً نتيجة العمليات العسكرية اليمنية، فمن المؤكد عدم قدرة النظام السعودي على التحمل نظراً لحجم الخسائر ونوعيتها، أما تفسير استمرار النظام السعودي في هذه الحرب رغم هذه الخسائر فهو تعويله على التحالفات التي بناها مع أكثر من دولة وعلى مشاركتها الفاعلة في الحرب على اليمن، كما يعول أيضاً على تدخل أمريكي أو إسرائيلي أو هما معاً.. كل ذلك أملاً منه في تحقيق الحماية له من جانب، وتحقيق الانتصار في هذه الحرب من جانب آخر.

ولكن سرعان ما ستخسر كل رهانات النظام السعودي وتتلاشى كل آماله وأحلامه وأمنياته وأهدافه، وهذا ما تشير إليه كل المعطيات الميدانية وسوابق تجربة النظام السعودي في الجولات السابقة من الحرب على اليمن رغم المشاركة الأمريكية المباشرة والمساندة الإسرائيلية.

وهذا ما سيتأكد في القادم القريب بإذن الله تعالى، وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره، وستكون هزيمة النظام السعودي هزيمة مدوية ومخزية ومذلة بمقدار حالة الاستكبار والغطرسة التي مارسها تجاه اليمن وتجاه بلدان عربية أخرى، فأيدي النظام السعودي ملطخة بالدماء في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وغيرها، وهو يعمل على خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الاحتراب والاقتتال في المنطقة، ومؤامراته القذرة مكشوفة ومعلومة على بلدان الأمة وشعوبها وأنظمتها الحرة."