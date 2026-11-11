أفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد رضا عارف أشار في جلسة مجلس الحكومة إلى عقد قمة قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) يومي 3 و 4 ديسمبر في طهران، وقال: إن عقد هذه القمة سيكون له إنجازات قيمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وسيساعد في تطوير التعاون والتفاعلات الإقليمية.

وشدد معاون أول رئيس الجمهورية على أهمية استضافة إيران اللائقة لهذا الحدث الإقليمي قائلًا: لقد بدأت التخطيطات والإجراءات التنفيذية اللازمة لعقد القمة بشكل مناسب، وعلى جميع الوزراء وأعضاء الحكومة التعاون اللازم مع لجنة تنظيم قمة منظمة التعاون الاقتصادي.

وشدد عارف قائلًا: يجب تهيئة الظروف، بالتنسيق والمشاركة من الأجهزة المسؤولة، لنشهد عقد قمة تليق بمكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتقاد عارف لمقاربة الدول المتقدمة تجاه التغيرات المناخية

وأشار معاون أول رئيس الجمهورية إلى سفر رئيس الجمهورية إلى تركيا للمشاركة في المؤتمر الحادي والثلاثين لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة (كوب 31)، وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات أساسية لحماية البيئة.

وقال عارف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان لها دائمًا حضور ومشاركة جدية في المؤتمرات الدولية البيئية، وهي تؤمن إيمانًا جديًا بحماية البيئة.

وانتقد أداء الدول المتقدمة قائلًا: لقد دمّرت الدول المتقدمة البيئة في العقود الماضية بإجراءاتها، لكنها الآن تلزم الدول النامية بالعناية بالبيئة.

وأضاف معاون أول رئيس الجمهورية: إن هذه الدول تطرح اليوم موضوع تقييد استخدام الكربون، بينما لم تكن تفرض أي قيود في هذا المجال طالما كانت هي نفسها بحاجة إلى استخدامه.

وأشار عارف إلى تبعات قيود الكربون على الدول ذات الموارد النفطية والاقتصادات الناشئة قائلًا: إن الدول المتقدمة تتابع هذه القيود بهدف منع تطور مثل هذه الدول.

وفي الوقت نفسه، شدد على استمرار المشاركة الفاعلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المؤتمرات الدولية البيئية وضرورة اتخاذ قرارات أساسية لحماية البيئة.

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