وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت المديرية العامة للاستخبارات في محافظة كرمانشاه عن تحديد وإلقاء القبض على خلية تضم خمسة إرهابيين انفصاليين، كانوا يعملون بتوجيه وتنسيق من عناصر مرتبطة بأجهزة استخبارات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وجاء ذلك نتيجة لجهود منسقة بذلها "جنود الإمام الزمان المجهولون" في محافظات طهران وألبرز وكرمانشاه.

وخلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في شهر يناير، لعب هؤلاء الإرهابيون - مستخدمين أساليب تحاكي أساليب تنظيم "داعش" - دوراً رئيسياً في تدمير الممتلكات العامة وبث الرعب والخوف في هذه المحافظات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد وإلقاء القبض على ثلاثة أفراد من مجموعة متورطة في تهريب الأسلحة والذخائر العسكرية المخصصة لعمليات إرهابية، وذلك أثناء دخولهم من إقليم كردستان.

وقد ضُبط بحوزة هذه المجموعة المهربة للأسلحة خمسون مسدساً ومئة مخزن ذخيرة.

وتدعو وزارة الأمن الشعب الإيراني الكريم إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في أسرع وقت ممكن عبر الخط الساخن للوزارة (113)، أو من خلال قنواتها الرسمية على منصات التواصل الإيرانية (Bale، Eitaa، Rubika، وSoroush Plus) عبر المعرف @vaja113 (الموثق بالعلامة الزرقاء).

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