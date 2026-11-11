وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكّد في مقابلة مع قناة الميادين، أن وقف المواجهات يجب أن يشمل جميع جبهات غرب آسيا، ولا سيما لبنان، مشدداً على أن إيران سترد على أي هجوم عسكري أمريكي جديد.

وأعلن رضائي أن طهران لن تُخرج أي جزء من موادها النووية المخصّبة من البلاد.

وفي إشارة إلى احتمال استئناف الهجمات الأمريكية، قال: «أي هجوم أمريكي جديد سيُقابَل باستهداف القواعد العسكرية لهذا البلد، حتى قواعده البعيدة».

واعتبر رضائي أن إنهاء الحرب على امتداد المنطقة أحد الشروط الأساسية لإيران، مؤكداً: «إنهاء الحرب في جميع جبهات غرب آسيا، ولا سيما لبنان، أحد شروطنا الأساسية».

ويأتي هذا الموقف في إطار الشروط التي سبق أن أعلنتها طهران لإنهاء الحرب، والتي تشمل وقف المواجهات في جميع الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية، ورفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والحصول على ضمانات تحول دون تكرار الهجمات العسكرية.

كما نصّت مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بنداً بين إيران والولايات المتحدة، والموقعة في يونيو 2026، على الوقف الدائم للعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما فيها المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إلا أن الولايات المتحدة، بحسب ما أورده التقرير، انتهكت هذا الالتزام منذ اليوم الأول.

وفي جانب آخر من المقابلة، شدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الموقف الثابت لبلاده بشأن المواد النووية المخصّبة، قائلاً: «لن نُخرج حتى ذرة واحدة من المواد النووية المخصّبة من إيران».

وأضاف: «أبلغنا أصدقاءنا الروس بأن المواد المخصّبة ستبقى في إيران، وسنستخدمها بأنفسنا».

وتطرق رضائي إلى القدرات العسكرية الإيرانية، ولا سيما في مجال الحرب الإلكترونية، قائلاً: «لقد بلغنا مستوى متقدماً في الحرب الإلكترونية، بما يتيح لنا السيطرة على الطائرات المسيّرة الأمريكية وإنزالها بسلام».

كما أوضح حاجة إيران إلى المواد المخصّبة، قائلاً: «نحتاج إلى المواد المخصّبة لتصميم السفن والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية».