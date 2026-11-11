أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مجيد نوذري نجاد، المشرف على مجال مشاريع شركة الإنشاء والتطوير في سيستان وبلوشستان، قال في حوار مع مراسل وكالة مهر: إن سكة حديد تشابهار-زاهدان من أكبر مشاريع السكك الحديدية في البلاد، وقد رافق تنفيذها صعوبات كثيرة بسبب الظروف الجغرافية والمسارات الوعرة، لكن جهود المجموعات التنفيذية أثمرت عن انتهاء عمليات مد السكك الحديدية لهذا المسار.

وأضاف: بعد عبور المسار الحديدي من خاش وإيرانشهر ونيكشهر، انتهت عمليات مد السكك الحديدية في تشابهار أيضًا، والآن يتركز الاهتمام الأساسي على استكمال العمليات المتبقية وربط ميناء الشهيد بهشتي بشبكة السكك الحديدية الوطنية في البلاد.

وأشار المشرف على مجال مشاريع شركة الإنشاء والتطوير في سيستان وبلوشستان إلى انتهاء مد السكك الحديدية للمسار قائلًا: بعد هذه المرحلة، يلزم نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر لتنفيذ عمليات لحام القضبان، وفرش الطبقة الثانية من البالاست، والدك، ونحاول وفق التخطيط الموضوع إنجاز المشروع حتى نهاية العام أو حتى قبل ذلك.

وأشار نوذري نجاد إلى الطاقات الاقتصادية لهذا المشروع قائلًا: مع تشغيل سكة حديد تشابهار-زاهدان، ستنتعش المبادلات التجارية في جنوب شرق البلاد، وترتفع سلامة نقل السلع، وستجد الدول المحصورة في اليابسة وصولًا أفضل إلى المياه الحرة والدولية.

وتابع: بناءً على الأفق المتوقع لهذا الخط الحديدي، حُددت طاقة نقل سنوية تبلغ 8.5 ملايين طن من البضائع و2.5 مليون مسافر.

ربط ميناء الشهيد بهشتي بشبكة السكك الحديدية للبلاد

وشدد المشرف على مجال مشاريع شركة الإنشاء والتطوير في سيستان وبلوشستان على أهمية السكك الحديدية في تأمين ونقل الوقود إلى المحافظة قائلًا: لطالما واجهت سيستان وبلوشستان تحديات في مجال إمداد الوقود، وإن تشغيل هذا الخط الحديدي يمكن أن يعالج جزءًا كبيرًا من مشكلات تأمين ونقل الوقود في المحافظة.

كما أعلن نوذري نجاد عن تنفيذ المراحل النهائية لخمس محطات للبضائع والمسافرين جرى تحديد مواقعها على هذا المسار، وأضاف: إن محطة المسافرين في تشابهار هي آخر محطة في هذا الخط الحديدي، وهي في مرحلة البناء النهائية بنسبة تقدم فيزيائي تبلغ 85 في المئة.

وأشار إلى أنه: باستكمال هذه المحطة، سيرتبط ميناء الشهيد بهشتي في تشابهار بشبكة السكك الحديدية الوطنية في البلاد، وسيمتد هذا المسار في سياق متصل عبر شبكة السكك الحديدية إلى الحدود الشمالية للبلاد.

/انتهى/