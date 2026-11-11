أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن إجبار مقاتلة سعودية على الفرار.

وأضاف: قبل لحظات تصدت قواتنا المسلحة لمقاتلة F-15 تابعة للعدو السعودي، ومنعتها من دخول أجواء صنعاء عاصمة اليمن وأجبرتها على الفرار.

ولم يذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية مزيدًا من التفاصيل.

وجدير بالذكر أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، كان قد أعلن الليلة الماضية: إن المقاتلات السعودية قصفت أماكن مدنية في صنعاء عاصمة اليمن ومحافظات مأرب والجوف وتعز وعمران وصعدة. وقد نُفذت هذه الهجمات بمقاتلات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. كما نُفذت هجمات صاروخية من نجران وجيزان، وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين. وقد بلغ مجموع الهجمات الجوية والصاروخية للسعودية على اليمن منذ بدء تصاعد التوتر 4672 هجومًا جويًا وصاروخيًا.

/انتهى/