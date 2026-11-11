وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، تعازيه في رحيل الفنان الملتزم والثوري، السيد كوروش زارعي. وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن رحيل السيد كوروش زارعي -وهو فنانٌ ملتزمٌ وثوريٌ من أبناء وطننا- يبعث على الأسى. لقد كانت جهوده الدؤوبة للنهوض بالفنون الأدائية في المدن والمناطق الأقل حظاً في البلاد، إلى جانب تمسكه الراسخ بقيم الثورة الإسلامية، أموراً جديرةً بالتقدير حقاً. وإذ أتقدم بخالص العزاء لعائلته وللأسرة الفنية في البلاد، أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه خير الجزاء.

السيد مجتبى حسيني خامنئي

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