وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الحساب الرسمي لهيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي نشر عبر منصة “إكس” أن سفينتين لنقل البضائع السائبة أقدمتا في الأيام الأخيرة على الإبحار نحو موانئ دول جنوب الخليج الفارسي عبر تزوير الوثائق ودون تنسيق؛ حيث جرى التعامل قانونياً معهما، ومن خلال قبولهما بالتعهدات التي أعلنتها هيئة “PGSA”، تمكنتا من تجنب إدراجهما على قائمة عدم الامتثال.

وأضاف البيان، أن هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي تعلن بأن السفن التي ارتكبت مخالفات حتى الآن، في حال اعترفت بمخالفاتها عبر إرسال بريد إلكتروني إلى هذه الهيئة، فإنها ستخضع لتعهدات وإجراءات مخففة.

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