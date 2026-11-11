أفادت وكالة مهر للأنباء أجرت قناة الميادين حوارا مع الجنرال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، للحديث عن آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، ومستجدات المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وحقيقة المفاوضات الجارية، وموقف طهران من الشروط المطروحة بشأن مضيق هرمز والملف النووي، فضلاً عن مستقبل الترتيبات الأمنية والتعاون الإقليمي في غرب آسيا وفقا فيما يلي:

أهلاً بكم إلى هذا الحوار الخاص مع الجنرال محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

خلال الأيام الأخيرة واليومين الأخيرين بشكل خاص نحن أمام حفلة من الأخبار والأخبار المتناقضة حول المفاوضات وأمس كأننا وصلنا إلى اتفاق نهائي مع ترامب فيما يتعلق بالاتفاق النووي.. فيما يتعلق بالحصار.. فيما يتعلق بمضيق هرمز.. ولكنهم أمس فاجأتم العالم بالقول كفوا عن هذا الهراء.. وتوقفوا عن هذه الأوهام.. أود أن أسألكم ما هي حقيقة المفاوضات.. بين المفاوضات والخيار العسكري؟

قبلَ نحوِ ثلاثِ سنواتٍ، بدأَ الكِيانُ الصهيونيُّ، إسرائيلُ غيرُ الشرعيةِ، حرباً في المنطقة؛ فهاجمَ غزَة ولبنانَ وسوريا وإيرانْ. ومنذُ أكثرَ منْ عامٍ ونِصف، دخلَ الأميركيونَ هذهِ الحربَ ضدَّ إيران؛ إذْ كانوا قبلَ ذلكَ يدعمونَ إسرائيل، ثمَّ انخرطوا هُمْ أيضاً في المواجَهة.

ومعَ دخولِ الولاياتِ المتحدةِ وإسرائيلَ الحربَ ضِدَّ إيران، شَهِدْنا حَدَثاً دَوليّاً كبيراً. فلَوْ تمكَّنُوا مِنْ إسقاطِ إيران في الأيامِ الأولى، لمَا اتَّخذَتْ هذهِ الحادثةُ هذا الحجمَ الذي جعلَها تؤثِّرُ في العالَمِ بأسْرِهْ.

اليومَ، لا توجدُ أُسرةٌ في الولاياتِ المتحدةِ أوْ أوروبا لمْ تتضرَّرْ منَ الهجومِ الأميركيِّ على إيران، ولا توجدُ مؤسّسةٌ اقتصاديةٌ في العالمِ، سواءٌ أكانتْ مملوكةً لكبارِ المستثمرينَ أمْ لصِغارهِمْ، لمْ تتأثّرْ بهذا الهجومْ. بلْ إنَّ القادةَ الأوروبيينَ أنفسَهُمْ يتحدَّثونَ عنْ ذلك.

ويعودُ السببُ في هذا كلِّهِ إلى المقاومةِ الاستثنائيةِ التي أظهرَها الشعبُ الإيرانيّ. فقدْ أبْدى الشعبُ الإيرانيُّ صُموداً غيرَ مسبوقٍ، وكشفَ عنْ قُدراتٍ جديدةٍ، وأثارَ دهشةَ العالَمِ، وأحبطَ جميعَ حساباتِ الولاياتِ المتحدةِ وإسرائيلَ وأفشلَها. وأثبَتَ الشعبُ الإيرانيُّ أنَّ الولاياتِ المتحدةَ وإسرائيلَ اِرتكبَتا أخطاءً تاريخيّةً جسيمةً ستَظلُّ مسجَّلةً في التاريخِ الأميركيِّ لقرونْ.

ويمكِنُني القولُ إننا ألحَقْنا بالعدوِّ الذي هاجمَ إيران هزيمةً قاسيةً في هذهِ الحربِ، على الصُعدِ العسكريةِ والدِبلوماسيّةِ والسياسيّةِ والاقتصادية. وإذا أتيحتْ لنا الفرصةُ خلالَ هذهِ المقابلةِ، فسأشرحُ الأبعادَ المختلفةَ لما تحقَّقْ. لقدْ سجّلَ شعبُنا، بكلِّ فَخرٍ واعتزازٍ، مجموعةً منَ الانتصاراتِ الكبرى، ولا نزالُ مستعدينَ لمواصلةِ هذهِ الانتصاراتِ في المستقبلِ، في المجالاتِ العسكريةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ والدبلوماسيةِ كافةً، إنْ شاءَ الله.

أين وصلنا فيما يتعلق بالمفاوضات؟ مثلاً رئيس الوزراء القطري زار ترامب وبدأ الاعلام يتحدث بأنه تم الاتفاق حول النووي وحول مضيق هرمز وحول الحصار.. ما هي الحقيقة؟

كما ذكرتُ، نحنُ نعملُ ونحققُ تقدماً على جبهاتِ الحربِ الأربعْ: العسكريةِ والدبلوماسيةِ والاقتصاديةِ والسياسية. ومنْ أبرزِ المحاورِ التي عمِلنا على التخطيطِ لها وإدارتِها على مدى العامِ ونصفِ العامِ الماضيينِ، محورُ الدبلوماسية.

وقدْ حقَّقنا في هذا المجالِ انتصاراتٍ كبيرة. فقدْ خُضْنا ثلاثَ جَولاتٍ دبلوماسيةٍ كُبرى معَ الأميركيينْ: الأولى قبلَ حربِ الاثنَيْ عشَرَ يوماً، والثانيةُ قبلَ حربِ الأربعينَ يوماً، والثالثةُ في إسلام آباد.

وفي الجَولاتِ الثلاثِ جميعِها، أثْبَتْنا أنَّنا لا نسعى إلى الحربِ، وأنَّ الولاياتِ المتحدةَ هيَ الطرفُ الذي يَسعى إليها. وكانَ مِنَ المُهمِّ جداً بالنسبةِ إلينا أنْ نُظهِرَ للرَأيِ العامِّ العالميِّ أنَّ الولاياتِ المتحدةَ هيَ الطرفُ الذي يريدُ الحربْ.

في الجولةِ الأولى، أفشَلَ الأميركيونَ المفاوضاتِ ثمَّ دخَلوا الحربْ. وفي الجولةِ الثانيةِ، في جنيف، تَخلَّوا عنِ المفاوضاتِ وشَنّوا الهجومْ. أما في إسلام آباد، فعلى الرغمِ منْ توصُّلِنا إلى اتفاقٍ وتوقيعِ الطرفينِ عليهِ، فإنَّ الأميركيينَ تنصَّلُوا منْ توقيعِهِمْ. ومنَ النادرِ في التاريخِ أنْ يُقدِمَ رئيسُ دولةٍ على توقيعِ اتفاقٍ، ثمَّ يمزِّقُهُ ويتخلَّى عنهُ بعدَ أقلَّ مِنْ شهرْ.

ومعَ ذلكَ، فإننا نواصِلُ المسارَ الدبلوماسِيَّ، ونتعامَلُ معَ هذا المَلفِّ بجِديّةٍ. وقدْ وَضَعنا سبعةَ شروطٍ، فإذا نفَّذَ الأميركيونَ هذهِ الشروطَ، فسنَفتَحُ مضيقَ هُرمُزْ.

لقدْ قدَّمَ الأميركيونَ إلينا ردوداً تضمَّنتِ الخداعَ، ولمْ نقبلْها. وفي الحقيقةِ، يتعيَّنُ على الأميركيينَ أنْ يقدِّموا رداً واضحاً وصريحاً على شروطِنا السبعة

وكانَ الوسطاءُ، مثلُ باكستانَ وقطر، الأكثرَ نشاطاً في هذا المجالِ، وإنْ كانتْ دولٌ أخرى قدْ نقلتْ إلينا أيضاً رسائلَ منْ بعضِ المقرّبينَ من ترامب؛ فقدْ نُقِلَتْ إلينا رسائلُ مِنَ العراقِ والإماراتِ، على سبيلِ المثالِ، ومِنْ جهاتٍ أخرى أحياناً. لكِنَّ أيّاً منْ هذهِ الرسائلِ لمْ يكنْ متوافِقاً معَ الشروطِ التي أعلنّاها.

أما المَلفُّ النوويُّ، فليسَ موضوعَ البحثِ المطروحَ حالياً. لقدْ أعلنّا شروطاً محدّدةً في هذا الشأنِ. أوّلُها أنّنا لنْ نُخرِجَ أيَّ ذرةٍ مِنَ الموادِّ المخصّبةِ منْ إيران. وقدْ قُلنا لأصدقائِنا الروسِ إنَّ جميعَ الموادِّ المخصّبةِ ستبقى داخلَ إيران، وسنستخدِمُها بأنفسِنا، فلدَينا استِخداماتٌ عديدةٌ لها.

نحنُ نعملُ حتى على تصميمِ سُفنٍ تعملُ بالطاقةِ النوويةِ، وكذلكَ على غواصاتٍ تعملُ بالطاقةِ النوويةِ، ولذلكَ نحتاجُ إلى موادِّنا المخصّبةِ. وربما نرغبُ في مرحلةٍ ما في إنتاجِ محطاتٍ صغيرةٍ منْ نوعِ «إس إم آر» أيضاً، ولهذا نحتاجُ إلى هذهِ المواد. فلماذا نُخرِجُها إلى الخارجْ؟ لنْ تخرجَ أيُّ ذرةٍ، ولوْ ضئيلةً، منَ الموادِّ المخصّبةِ منْ إيران؛ فجميعُ هذهِ الموادِّ سيبقى تحتَ تصرُّفِنا.

أما المسألةُ الثانيةُ، فتتعلَّقُ بالحقوقِ التي نتمتَّعُ بها بمُوجبِ معاهدةِ عدمِ انتشارِ الأسلحةِ النووية. فجميعُ الدولِ تتمتَّعُ بحقوقٍ بمُوجبِ هذهِ المعاهدةِ، ولدينا اِثنانِ وعِشرونَ حقّاً في إطارها. وما دُمنا طَرفاً في معاهدةِ عدمِ الانتشارِ، فمِنْ حقِّنا أنْ نتمتَّعَ بجَميعِ حقوقِنا، مقابلَ التزامِنا بجميعِ واجباتِنا.

لكنَّ التجرِبةَ السابقةَ أظهرتْ أننا التزَمْنا جميعَ واجباتِنا، ومعَ ذلكَ اِندلعَتِ الحربُ، ولمْ نحصُلْ على جميعِ حقوقِنا، ولمْ نَستفِدْ منْ حقوقِنا النوويةِ المنصوصِ عليها في معاهدةِ عدمِ الانتشارْ. ولذلكَ، غيَّرنا نهجَنا ونَمطَنا الدبلوماسِيّ.

ما هوَ هدفُنا؟ هدفُنا تحقيقُ الأمنْ. نحنُ نواجِهُ نظاماً معتدِياً ومجرِماً. فهلْ نسمحُ لهُ بالإفلاتِ منَ العقابِ، ونتركُ الأميركيينَ يرحلونَ منْ دونِ أنْ نحصُلَ على حقوقِنا؟ إذا حدثَ ذلكَ، فما الذي يَمنَعُ دولاً أخرى منَ الاعتقادِ بأنَّ مهاجمةَ إيران لا تترتَّبُ عليها أيُّ كُلفة؟ فقدْ تَشُنُّ هجوماً، فإنْ نجَحَتْ فلا مشكلةَ، وإنْ فشِلتْ فلَنْ تتحمَّلَ أيَّ ثمن.

نحنُ نريدُ أنْ نفرِضَ على الأميركيينَ كُلفةً تجعلُ الاعتداءَ على إيرانَ مُكلِفاً، وتتحوَّلَ إلى عاملِ ردعْ. وما هذهِ الكُلفة؟ إنّها الحصولُ على حقوقِنا.

لذلكَ، فإنَّ المفاوضاتِ الإيرانيةَ والدبلوماسيةَ الإيرانيةَ، سواءٌ معَ الدولِ الأخرى أم معَ الأميركيينَ، تقومانِ على مبدأِ الردعِ وتحقيقِ الأمنِ الإقليمي.

لقدْ أثبتَتْ هذهِ الحربُ أنَّ الاتكالَ على الولاياتِ المتحدةِ لا يَجلِبُ سوى انعدامِ الأمنْ. فقَبلَ الحربِ، كانَ الجميعُ يعتقدُ أنَّ الولاياتِ المتحدةَ توفِّرُ الأمنْ. أما الآنَ، فمنْ يستطيعُ في المنطقةِ أنْ يقولَ إنَّ أميركا ليسَتْ مصدرَ انعدامِ الأمن؟

لذلكَ، علينا أنْ نمضيَ في المسارِ الدبلوماسيِّ بطريقةٍ تتيحُ تحقيقَ الأمنِ في غربِ آسيا.

لماذا تهاجِمُ إسرائيلُ غزة؟ لقدْ شاهدْتُمْ بالتأكيدِ في الأخبارِ الكارثةَ الإنسانيةَ التي خلَّفَتْها الأمطارُ الأخيرةُ، وما يعانيهِ الناسُ تحتَ الخيامْ. وماذا تريدُ إسرائيلُ في جَنوبِ لبنان، حيثُ تهدِمُ منازلَ السُكّانِ بالجرّافاتْ؟ وماذا تريدُ في جَنوبِ سوريا؟

علينا أنْ نُرسِّخَ أمناً شاملاً في هذهِ المنطقةِ، بما يتيحُ لجميعِ الدولِ الإسلاميةِ أنْ تنموَ وتتطورَ وتُحقِّقَ التقدم.

ومِنْ هنا، فإنَّ البندَ الأوّلَ في دبلوماسيَّتِنا معَ الولاياتِ المتحدةِ هوَ إنهاءُ الحربِ على جميعِ الجبهاتِ، ولا سيَّما في لبنان. أليسَ هذا الشرطُ في مصلحةِ جميعِ الدولْ؟ ألا يُسهِمُ في تحقيقِ الأمنِ في جميعِ بلدانِ غربِ آسيا؟ إننا نريدُ أنْ نَضَعَ حَداً، مرةًّ واحدةً وإلى الأبدِ، لحالةِ انعدامِ الأمنِ، في بلدِنا وفي محيطِنا أيضاً.

سيادة الجنرال ما هو تقييمكم لكل هذه الحرب الآن معكم؟ يعني أنتم الآن بعد كل هذه الفترة وكل هذه السنوات.. حرب الـ 12 وحرب الـ 40 وبعدها الحملة الأخرى.. أنتم كجنرال ما هو تقييمكم لكل هذه الحروب وكيف استطعتم أن تصمدوا وتواجهوا في إيران بهذا الشكل؟

نعمْ، هذا سؤالٌ جيدٌ طرحتموهُ. لقدْ حملتْ هذهِ الحربُ دروساً مهمةً جداً للأمنِ القوميِّ، سواءٌ بالنسبةِ إلى بلدنا أمْ إلى سائرِ دولِ المنطقة. فقبلَ الحربِ، كانَ الجميعُ يعتقدُ أنَّ إنفاقَ ملياراتِ الدولاراتِ على شراءِ طائراتِ «إف-خمسةٍ وثلاثينْ» وأنظمةِ «أواكس» وغيرِها منَِ المُعَدّاتِ كفيلٌ بتحقيقِ الأمنْ. لكنْ في المقابلِ أثبتَتِ المواجهةُ أنَّ الإيمانَ يتقدّمُ على التِكنولوجيا.

فعندما يقفُ مقاتلونا إلى جانبِ الصواريخِ، فيما تحلِقُ الطائراتُ المُسيّرةُ فوقَ رؤوسِهِمْ وتُطلِقُ النارَ عليهِمْ، يواصِلونَ التمركُزَ خلفَ الصواريخِ وإطلاقَها. أينَ نَجِدُ مثلَ هذا الإيمانِ في الجيشِ الأميركيّ؟ وأينَ نجدُهُ في الجيشِ الإسرائيليّ؟ إنَّ جنودَ الجيشِ الإسرائيليِّ لا يقتربونَ حالياً منْ خطوطِ حزبِ الله لمَسافةٍ تَقلُِّ عنْ عِشرينَ كيلومتراً، بلْ لا يقترِبونَ حتى لمَسافةِ عشَرةِ كيلومتراتْ. والأمرُ نفسُهُ ينطبِقُ على مواجهتهمْ معَ حماس.

لذلكَ، اتضحَ أنَّ الأمنَ القوميَّ يجبُ أنْ يُبنى على قواعدَ جديدةٍ، وأنَّ إيرانَّ تمكَّنتْ مِنْ إيصالِ هذا الدرسَ إلى العالمَ بأسرِهْ.

والدرسُ الثاني هوَ أننا انتصَرْنا على الولاياتِ المتحدةِ وإسرائيلَ بإمكاناتِنا الذاتيّةِ، وبأسلحتِنا وصواريخِنا التي صنَعناها بأنفسِنا، وبمُعَدّاتِنا الخاصةِ، ولمْ نسمَحْ لهُما بتحقيقِ أهدافِهِما.

لقدِ استهدفْنا في هذهِ الحربِ طائراتِ «إف-خمسةٍ وثلاثين» وطائراتِ «أواكس»، وأسقَطنا قُرابةَ مِئتَي طائرةٍ مسيّرةٍ حديثةٍ، كما استهدَفْنا طائراتِ «إف-خمسةَ عشَرْ» و«إف-سِتّةَ عشَرْ» و«إف-ثمانيةَ عشَرْ».

وقدْ حقَّقنا أخيراً تقدُّماً كبيراً، إلى درجةٍ أننا أصبَحنا قادرينَ على السيطرةِ على الطائراتِ المُسيّرةِ الأميركيةِ منَ الجوِّ، وإنزالِها إلى الأرضْ. ولدَينا الآنَ سبعُ طائراتٍ مُسيّرَةٍ غَنِمْناها سليمة. والسيطرةُ على طائرةٍ مُسيّرَةٍ يختلِفُ عنِ الدبّابةِ في ساحةِ المعركة. فَفي حَربِنا معَ صدّام حسين، اِستَولَيْنا على دباباتٍ كثيرةٍ، لكنَّها كانتْ موجودةً على الأرضْ. أمّا أنْ يتمكَّنَ جيشٌ أوْ قوّةٌ عسكريةٌ منِْ إنزالِ طائراتٍ مُسيّرةٍ مِنَ الجَوِّ وغَنيمَتِها، فهذا إنجازٌ مختلِفٌ. لقدْ وِصلْنا الآنَ إلى هذا المُستوى في مجالِ الحربِ الإلكترونية.

كما غَنِمْنا حتى الآنَ غواصتينِ متطوِّرتينِ للغاية، قادرتينِ على الغَوصِ إلى أعماقٍ تصِلُ إلى سِتّةِ آلافِ مترٍ في المحيط. وهكذا، تمكَّنّا إجمالاً، بقدراتنا الذاتيةِ ومنْ دونِ الاتّكالِ على القُوى الدَوليةِ، منْ مواجهةِ المُعَدّاتِ الحديثة.

أما المسألةُ الثالثةُ، فهِيَ الإدارةُ الإيرانية. لقدْ أثبَتْنا أنَّ الإدارةَ الدفاعيةَ في إيران أقوى بكثيرٍ منْ إدارةِ الجنرالاتِ الأميركيينْ. لقدْ عجِزَ هيغسيث عديمُ الخِبرةِ فِعلاً عنْ مجاراةِ الجنرالاتِ الإيرانيينَ، وأظهَرنا تفوُّقاً في الإدارةِ الدفاعيّةِ على الولاياتِ المتحدةِ وإسرائيل، ولا سيَّما في إدارةِ ساحةِ المواجهةِ الدفاعيةْ. وهذا بحَدِّ ذاتهِ أحدُ الإنجازاتِ البارزةِ التي كشفَتْ عنها هذهِ الحرب.

قدْ يستغرقُ الحديثُ عنْ حجمِ الأضرارِ التي لحِقتْ بهِمْ وعنِ التكاليفِ التي تكبَّدوها وَقتاً طويلاً، لكنْ إجمالاً، كانَ انتصارُنا الدفاعيُّ، على المستويَينِ العملياتيِّ والتِقْنيِّ، انتصاراً بارزاً للغاية، وقدْ أقرَّ العالَمُ بذلكْ.

سؤال: ما هي خطتكم لمضيق هرمز مع هذا الحصار البحري والآن سيدخل كذلك الحصار البري.. أنتم فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديداً ما هي خطتكم؟ وما هو قراركم النهائي؟ الآن أنتم في مواجهة بمضيق هرمز.. ترامب يريد فتحه وأنتم متمسكون بإغلاقه.. ما هي خطتكم إذا أردتم الحل والتسوية مع أميركا وما هو قراركم؟

أرى أنَّ القدرةَ السياسيةَ لدى ترامب ونتنياهو على مواصلةِ الحربِ قدِ انتهَتْ. فعلى الصعيدِ الدَوليِّ والقانونيِّ، وكذلكَ داخِلَ الولاياتِ المتحدةِ والكِيانِ، لَمْ يعُدْ لديهِما الغِطاءُ السياسِيُّ اللازمُ لمواصلةِ الحربِ عسكرياً.

ولذلكَ، إذا أرادا شَنَّ هجومٍ جديدٍ على إيران، فلنْ تستمرَِّ الحربُ، وَفقَ حساباتِهِما، أكثرَ منْ ثلاثةٍ إلى خمسةِ أيامْ. وهما عالقانِ الآنَ في محاولةِ تحديدِ الهدفِ المُهِمَِ الذي يُمكِنُهُما تَحقيقُهُ خلالَ هذهِ الأيامِ الثلاثةِ أوِ الخمسة، لَكِنَّهُما لَمْ يَتمَكَّنا حتّى الآنَ منَ التوصّلِ إلى هدفٍ منْ هذا النوعْ.

لقدْ أرادا قبلَ الانتخاباتِ تنفيذَ عمليةٍ استعراضيةٍ تتيحُ لهُما الفوزَ فيها، لكنَّنا أدَرْنا المَيدانَ بصورةٍ جيدةٍ، وأحْكَمْنا إدارةَ الجبهاتِ، فلَمْ يتمكّنا مِنْ شَنِّ هجومٍ قبلَ الانتخاباتِ واستثمارِ أثرهِ العسكريِّ في العمليةِ الانتخابية.

أما الآنَ، بعدَ الانتخاباتِ، فليسَتْ لدَيهِما القُدرةُ على خَوضِ حربٍ متوسِّطةِ المدّةِ، حتّى لوِ استمرَّتْ عشرةَ أيامٍ أوْ اثنَيْ عشرَ يوماً. وأقصى ما وضعاهُ منْ خططٍ هوَ عمليةٌ تستمرُّ ثلاثةَ إلى خمسةِ أيام.

فما الهدفُ الذي يمكنُهُما تحقيقُهْ؟ يقولونَ إنَّهمْ يريدونَ قَصفَ جبلٍ، بحُجّةِ وُجودِ مُنشأةٍ نَوويةٍ فيهِ، وإنَّ ارتفاعَهُ يبلغُ نحوَ خَمسِمئةِ مِترٍ، وإنهمْ قدْ يُلقُونَ قنبلةً عليهْ. إنَّ مِثلَ هذهِ الخطوةِ الاِستعراضيّةِ ستكونُ من دونِ معنًى بالنسبةِ إليهِمْ.

لكنْ، على أيِّ حالٍ، إذا ارتكبَ الأميركيونَ حماقةً وشَنُوا هجوماً جديداً، فما هيَ سياستُنا وما هِيَ خُطّتُنا؟

إذا ارتكبَ الأميركيونَ خطأً وهاجمونا، فلَنْ نكتفِيَ باستهدافِ القواعدِ القريبةِ، بلْ سنضرِبُ جميعَ القواعدِ القريبةِ، وسنستهدِفُ أيضاً القواعدَ الأميركيةَ البعيدة.

وأعني بذلكَ القواعدَ العسكريةَ الأميركيةَ الموجودةَ في مناطِقَ بعيدةٍ، والتي لمْ نهاجِمْها حتّى الآنْ. وقدْ نَستهدِفُ بعضَ الجُزرِ التي يعتقدونَ أنَّ صواريخَنا لا تستطيعُ الوصولَ إليها. بلْ قدْ نَستهدِفُ بعضَ القواعدِ العسكريةِ الأميركيةِ في دولٍ أوروبية. إذا أقلعَتْ منها طائراتٌ أميركيةٌ منْ قاعدةٍ عسكريةٍ بعيدةٍ، وجاءتْ إلى إيران لقَصفِها؛ فَسنضرِبُ تلكَ القاعدةَ أيضاً.

وبالتالي، فإنَّ قُدراتِنا الدفاعيةَ والهجوميةَ أصبحتِ الآنَ أكبرَ بكثيرٍ مِمّا كانتْ عليهِ في اليومِ الأوّلِ مِنَ الحربْ.

أنتم فعلاً حتى في المناطق المجاورة ستعاودون ضرب المصالح الأميركية والإسرائيلية وغيرها؟

نعمْ، علينا أنْ ندافعَ عنْ أنفسِنا. لقدْ فَرَضنا على أنفسِنا بعضَ القيودِ في مجالِ الدفاعِ عنِ النفسِ خلالَ حربِ الاثنَيْ عشرَ يوماً، إذِ اقتصرَ هجومُنا آنذاكَ على إسرائيل، ولمْ نهاجِمِ القواعدَ الأميركيةَ في دولِ المنطقة.

لكِنَّنا رفَعْنا هذهِ القيودَ خلالَ حربِ الأربعينَ يوماً، بعدَما رأيْنا أنَّ هؤلاءِ لا يتوقَّفونَ، وأنَّهمْ شَنّوا حرباً عنيفةً، واغتالوا قائدَ الثورةِ، واستهدَفوا المواطنينْ. ولذلكَ، رفَعنا القيودَ. وإذا شَنّوا هجوماً جديداً، فسنرفعُ هذهِ القيودَ أكثر.

أيْ إننا، إلى جانبِ القواعدِ التي استهدَفْناها حتّى الآنَ، سنَضرِبُ القواعدَ العسكريةَ الأميركيةَ والإسرائيليةَ البعيدةَ أيضاً.

ومِنْ هنا، أُوصِي جميعَ الدولِ التي توجدُ على أراضيها قواعدُ عسكريةٌ أميركيةٌ بألّا تَتعاوَنَ مَعَ أيِّ هجومٍ عسكريٍّ أميركيٍّ على إيران. ونقولُ ذلكَ منذُ الآنَ حتّى لا تكونَ لدَيهِمْ غداً أيُّ ذريعة؛ فأيُّ مكانٍ تُقلِعُ مِنهُ طائراتٌ أميركيةٌ سَنَعُدُّهُ تهديداً لنا.

هذا حقُّنا، وهوَ حقٌّ طبيعيٌّ، ويندرجُِ في إطارِ حقوقِنا بمُوجبِ القانونِ الدَوليِّ وميثاقِ الأممِ المتّحدة.

سيادة الجنرال أشرتم قبل قليل إلى لبنان وغزة وغير ذلك، الآن أنتم كيف هو وضع ما يعرف من قبلكم بجبهة المقاومة؟ وفي ما يتعلق بالمفاوضات أين هو لبنان من شروطكم الأساسية لإنهاء هذه الحرب؟

أرى أنَّ جبهةَ المقاومةِ بطلٌ مظلومٌ في العالمِ الإسلاميّ. ولولا المقاومةُ، ولولا أنَّ إيرانَ دافعَتْ، ولولا أنّها منعَتْ قيامَ ما يُسَمّى «إسرائيل الكبرى»، لكانتِ الولاياتُ المتّحدةُ قدْ حقَّقتْ جميعَ أهدافِها في المنطقة.

ولكانتْ جميعُ دولِ غرب آسيا اليومَ واقِعةً تحتَ احتلالِ الولاياتِ المتحدةِ والجيشِ الإسرائيليّ.

إنَّ جبهةَ المقاومةِ هي التي أسهمتْ في الحفاظِ على سوريا ولبنانَ والسُعوديةِ والعراق. ولولا وجودُ هذهِ الجبهةِ، لكانتَ إسرائيلُ قدْ سيطرتْ على جميعِ هذهِ الدولْ. بلْ إنَّ إسرائيل تهدِّدُ تركيا الآنَ أيضاً، وتوجِّهُ الإهاناتِ والتهديداتِ إلى أردوغان، رَغمَ أنَّ تركيا دولةٌ كبيرة.

فما الذي حالَ دونَ وقوعِ تركيا والسُعوديةِ والأردن والعراقِ تحتَ الاحتلالِ الإسرائيليّ؟ إنها جبهةُ المقاومةِ، وإيران.

إنَّ التضحياتِ التي قدَّمَتها إيرانُ وجبهةُ المقاومةِ للحفاظِ على الدولِ الإسلاميةِ في المنطقةِ غيرُ مسبوقةٍ في التاريخ.

وحتى الآنَ، لا تزالُ جبهةُ المقاومةِ تتحمّلُ التكاليفَ والتضحياتْ. انظروا إلى ما يجري في غزة؛ ما هذا الوضعْ؟ وما حجمُ الإبادةِ الجَماعيّةِ والجرائمِ ضِدَّ الإنسانيةِ التي ارتُكِبَتْ هناكْ؟ والأمرُ نفسُهُ في لبنانْ.

وفي جَنوبِ سوريا، على الرَغمِ منِ أنَّ الحكومةَ السوريةَ الحاليّةَ حليفةٌ للولاياتِ المتّحدةِ، فإنَّ إسرائيلَ، منذُ رحيلِ السيّد بشار الأسد، باتَتْ أقربَ إلى دمشقَ بمَسافاتٍ كبيرة. فلماذا اقتربَتْ؟ ولماذا لا تنسحبُ إلى الوراء؟

إنَّ مقاتلي جبهةِ المقاومةِ يُضَحّونَ بأرواحِهِمْ دِفاعاً عنْ جميعِ الدولِ الإسلامية.

أما زلتم متمسكون بشرطكم بأن لا وقف للحرب ولا سلام ولا تسوية من دون إنهاء الحرب كلياً في لبنان؟

هذا هوَ أحدُ شروطِنا الأساسيّةِ لوَقفِ الحربِ في جبهاتِ غربِ آسيا كافّة. لأنَّ دولَ غربِ آسيا أشبَهُ بالأواني المُستطرَقَة؛ فإذا نَشأَ انعدامُ الأمنِ في أيِّ دولةٍ، اِمتدَّتْ تَبِعاتُهُ إلى الدولِ الأخرى.

فالحدودُ بينَ هذهِ الدولِ متقاربةٌ للغايةِ، واقتصاداتُها مترابِطةٌ، كما أنَّ جُزءاً كبيراً مِنْ حركةِ التجارةِ فيها يَمُرُّ عبرَ الخليجِ الفارسِيِّ ومضيقِ هُرمُز. وبصورةٍ عامّةٍ، نحنُ مترابِطونَ بعضُنا ببَعضٍ، ولا يُمكِنُ أنْ يَسودَ انعدامُ الأمنِ في دولةٍ، فيما تنعَمُ الدولُ الأخرى بالأمن.

إضافةً إلى ذلكَ، فإنَّ العدوَّ واحِدٌ؛ فالولاياتُ المتحدةُ وإسرائيلُ تمارِسانِ العَداءَ في المنطقة. وعندما تؤدِّي هذهِ العَداوةُ إلى زَعزعةِ أمنِ دولةٍ ما، تشعرُ الدولُ الأخرى بالقلقِ منْ أنْ يأتِيَ دورُها لاحِقاً، في إطارِ مشروعِ «إسرائيل الكبرى»

لذلكَ، عندما نقولُ إنَّ الحربَ يجبُ أنْ تنتهيَ في المنطقةِ بأسْرِها، بِما في ذلكَ لبنان، فإننا نَقصِدُ استعادةَ الأمنِ لجميعِ الدولِ، حتى تتمكَّنَ مِنَ التنميةِ والتقدُّمِ والمُضِيِّ قُدُماً.

قبل قليل أشرتم إلى روسيا.. أنتم زرتم روسيا أخيراً والتقيتم الرئيس بوتين في الكرملين.. من فضلكم سيادة الجنرال ما هي الأشياء التي يمكن أن تصارحوننا بها خلال لقائكم هذا.. في كواليس محادثاتكم مع الرئيس بوتين ولم تعلنونها من قبل؟ نعم أنتم قلتم إنكم نقلتم رسالة من قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد مجتبى الخامنئي.. هل يمكن لكم أن تقولوا لنا ما هي العناوين الكبرى لهذه الرسالة؟ وما الذي دار بينكم وبين الرئيس بوتين؟

أرى أنها كانتْ زيارةً مُهِمة. فقدْ حملتُ رسالةَ قائدِ الثورةِ الإسلاميةِ إلى الرئيسِ بوتين، وقدِ استقبلَها بحَفاوةٍ كبيرة. سلَّمْتُهُ الرسالةَ، فنهضَ منْ مكانهِ وأخذَها بِنَفسِهِ مِنْ على الطاولة، وأبْدى احتراماً كبيراً لَها. وخلالَ حديثِهِ، طلَبَ مني مرَّتينِ أنْ أنقلَ تحيَّاتهِ إلى قائدِ الثورة.

وكانَ مضمونُ الرسالةِ في مُعظَمِهِ استمراراً للتعاونِ السابِقِ، أيْ مواصلةَ الأنشطةِ وأوجُهِ التعاونِ التي كانَتْ قائمةً معَ روسيا في عَهدِ إمامنا الشهيدْ. وقدْ أكّدَ قائدُ الثورةِ أنّنا سنُواصِلُ هذا التعاوُنَ في المستقبل.

وتناوَلْنا معَ الرئيس بوتين موضوعَ الاتِّصالاتِ والمَمرّاتِ التجاريةِ، ولا سيَّما مَمَرُ الجَنوب - الشَمالْ، الذي يتمتَّعُ بأهميّةٍ استراتيجيةٍ كبيرة.

كما بَحَثْنا نَقلَ الغازِ، خُصوصاً أنَّ الغازَ الروسِيَّ لَمْ يَعُدْ يُصدَّرُ إلى أوروبا. وتَطرَّقْنا إلى إمكانيّةِ نَقلِ الغازِ الروسيِّ إلى إيران، لِتَلبيةِ احتياجاتِنا مِنَ الغازِ منْ جهة، وإعادةِ بيعهِ إلى الدولِ المجاورةِ منْ جهةٍ أخرى.

وتحدَّثْنا أيضاً عنِ الاجتماعِ الرُباعيِّ في طِهران، الذي شاركَتْ فيهِ ثلاثُ دولٍ أخرى. فنحنُ نعملُ حالياً على إطلاقِ صيغةٍ جديدةٍ للتعاونِ الإقليميِّ في مجالِ الترتيباتِ الأمنية.

سؤال: حلف مكة تقصد؟

شاركتْ تركيا وباكستان والسُعودية في اجتماعٍ عُقِدَ في إيران، وأبْدى الرئيس بوتين دعمَهُ لهذا التوجُّهِ، وقالَ إنهُ يؤيِّدُ أنْ تتولّى دولُ المنطقةِ بنفسِها مسؤوليةَ تحقيقِ أمنِها.

وكانَ معاوِني قدْ زارَ الصينَ قبلَ ذلكَ، وأبدَتِ الصينُ أيضاً دعمَها لهذا المسارِ، مؤكّدةً أنها ترى أنَّ على دولِ المنطقةِ أنْ تحافظِ بنفسِها على أمنِها.

وقدْ بحَثْنا موضوعَ التعاونِ الجَماعيِّ بينَ دولِ المنطقةِ، وأبْدى الرئيس بوتين موافقتَهُ ودعمَهُ لهُ. كما تحدَّثنا بصورةٍ عامةٍ عنْ بعضِ القضايا الاقتصادية. وبإجمالٍ، أرى أنَّ الزيارةَ كانتْ إيجابية.

هل حدثكم الرئيس بوتين عن تقييمه ورأيه في كيفية دفاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام أعتى قوة إمبراطورية عسكرية في هذا العالم وفي التاريخ.. أميركا يعني.. هل حدثكم عن هذه النقطة؟

لمْ نتحدَّثْ كثيراً عنِ الولاياتِ المتحدةِ، لأنَّ هذا الموضوعَ لمْ يكنْ محورَ زيارتِنا أساساً. لكنَّنا بحثَنا أنَّ غيابَ الترتيباتِ الأمنيةِ الإقليميّةِ سيُؤدّي إلى استمرارِ حالةِ انعدامِ الأمنِ التي شهِدناها حتّى الآنْ.

وقدْ أشادَ الرئيس بوتين كثيراً بشجاعةِ الشعبِ الإيرانيِّ، وقالَ إنَّ النظرةَ إلى إيران قدْ تغيَّرتْ في المنطقةِ، وإنَّ الجميعَ باتُوا يُدرِكونَ أنَّ تحقيقَ الأمنِ في المنطقةِ غيرُ مُمكنٍ مِنْ دونِ مشاركةِ إيران.

فلا يُمكِنُ تحقيقُ الأمنِ منْ خلالِ أيِّ اتفاقٍ إقليميٍّ لا تشارِكُ فيهِ إيرانْ. أما إذا جرى تعاونٌ إقليمِيٌّ وكانتْ إيرانُ جزءاً مِنهُ، فمِنَ المُمكِنِ عندئذٍ إرساءُ الأمن.

ومنَ النِقاطِ الأخرى التي تحدَّثتُ معَهُ بشأنِها أنَّ الجُمهوريةَ الإسلاميةَ لا تعتمِدُ على الأشخاصْ. لقدْ تحوّلَتْ إلى شجرةٍ راسِخة. فعلى الرَغمِ منَ استشهادِ قائدِنا العزيزِ، جرى انتخابُ قائدٍ جديدٍ للبلادِ على الفورِ، واستمرَّ النظامُ في أداءِ مَهامِّهْ.

وقالَ الرئيس بوتين إنهُ تحدّثَ معَ الأميركيينَ بشأنِ هذهِ المسألة، وأكدَ لهمْ أنَّ الجمهوريةَ الإسلاميةَ ليسَتْ نظاماً قابِلاً للإسقاط.

تحدثتم كعادتكم بقوة وبصلابة وبتحذير وبتهديد لأي طرف يعتدي عليكم.. وحتى حذرتم وهددتم أي مكان ينطلق منه العدوان.. ولكن في الوقت نفسه أنا لاحظت في حديثكم دائماً تركيزكم على الترتيبات الأمنية.. دائماً تتحدثون عن المسار الدبلوماسي وكيف انكم متمسكون بهذا الأمر.. ثالثا: واضح أنكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حريصون على أمن إقليمي كامل بما فيه مع الدول الخليجية.. هل أفهم منكم الآن أن نظرتكم الإستراتيجية للدول الخليجية والدول العربية هي نظرة تعاون في المرحلة المقبلة هي نظرة ترتيبات جدية مع بعضكم أمنية واقتصادية وشعبية؟

نعمْ، نحنُ عازمونَ بالفعلِ على إنشاءِ اتحادٍ خليجيٍّ يضمُّ الدولَ المحيطةَ بالخليجِ الفارسيِّ، وهيَ عُمان والإماراتُ والسُعودية وقطر والبحرين والكويت والعِراق وإيرانْ؛ أيْ الدولَ الثمانِيَ المُطلَّةَ على الخليجِ الفارسيّ.

ونريدُ أنْ يشملَ هذا الاتحادُ التعاونَ في المجالَينِ الاقتصاديِّ والأمنيِّ، وأنْ نتعاوَنَ معاً في مختلفِ الشؤونْ.

وقدْ شاهدْتُمْ، أنتُمْ والمشاهِدونَ الأعزّاء، أنّنا عندما استهدَفْنا الولاياتِ المتحدةِ، ضَربْنا القواعدَ العسكريةَ الأميركيةَ فقَطْ، ولمْ يَلحَقْ أيُّ أذًى بالمواطِنينَ في الدولِ العربية.

وهذا أمرٌ صعبٌ في العادةِ، إذْ قدْ يقعُ خطأٌ ما خلالَ الحروبِ، لَكِنَّنا استهدَفْنا القواعدَ العسكريةَ الأميركيةَ في المنطقةِ وَحدَها. ولا تزالُ أيدينا ممدودةٌ، ونحنُ مُنفتِحونَ على التعاونِ معَ الدولِ العربيةِ الشقيقةِ والصديقةِ، وعلى أنْ نتَّحِدَ ونعملَ يداً بيدٍ، ونُقيمَ تعاوُناً واسِعاً في مجالَيِ الاقتصادِ والأمنْ.

سيادة الجنرال.. كيف هي صحة ووضع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد مجتبى الخامنئي؟ وقدرته في الإدارة والقيادة؟

أودُّ أنْ أتحدّثَ عنْ لِقائي الأخيرِ بهْ. عندما ذهبتُ للقائهِ وصلَّيْتُ خلفَهُ، كنتُ أتساءَلُ، نَظراً إلى الظروفِ الأمنيّةِ الراهنةِ، عمّا إذا كانَ مُطَّلِعاً على جميعِ أخبارِ البلادِ أمْ لا.

لكنني وجدتُ أنهُ يمتلكُ معلوماتٍ واسعةً أكثرَ مِمّا أمتَلِكُها أنا، وأنّهُ مُلِمٌّ تماماً بأوضاعِ البلاد.

صحيحٌ أنهُ شابٌّ، لكِنّهُ أمضى أكثرَ منْ ثلاثينَ عاماً إلى جانبِ قائدِنا الشهيد، وكانَ يتابعُ مختلفَ شؤونِ البلادِ، بلْ كانَ يقدِّمُ المشورةَ لقائدِ الثورةِ الشهيدْ. ولذلكَ، فهُوَ اليومَ مُلِمٌّ تماماً بقضايا البلاد.

إنهُ يفهمُ المسائلَ العسكريةَ جيداً، ويتمتَّعُ بقدرةٍ قياديةٍ جيدةٍ، ويوجِّهُ التعليماتِ باستمرارٍ إلى قادةِ القواتِ المسلحة.

كما أنّهُ متمكِّنٌ جداً منَ القضايا السياسيةِ والدبلوماسيةِ، ويعرِفُ كثيراً مِنْ قادةِ الدولِ معرفةً جيّدةً، ويُدرِكُ خَصائِصَهُمْ وسلوكَهُمْ، بلْ يعرفُ حتى طريقةَ اتِّخاذِهِمْ للقَراراتْ.

أرى أنَّ ما حدثَ يُمثِّلُ معجزةً إلهيّةً لإيران؛ إذْ لَمْ يَحدُثْ أيُّ فراغٍ في القيادةِ، ولوْ للَحظةٍ واحدة.

سيادة الجنرال.. أنتم كنتم قائد حرس الثورة الإسلامية ويصادف أنني كنت هنا عندما قررت التنحي عن قيادة الحرس.. لأن هناك من خطأ يقال بأنه تم إبعادكم.. أنا كنت هنا وأعرف أنكم تنحيتم.. وأردتم أن تتنحوا في ذلك الوقت.. ولكن منذ ذلك الوقت تقريباً 30 سنة لم ترتدوا هذه البزة العسكرية.. لماذا الآن ترتدونها؟ منذ الحرب وحتى في زيارة روسيا ارتديتموها.. ما هي رسالتكم؟ هل هي علاقة شخصية بالبزة العسكرية؟ أم هي رسالة؟

نعمْ، منذُ كانَ عُمري سبعةَ عشَرَ عاماً، كنتُ أَعُدُّ نفسي جندياً في خدمةِ الشعبِ الإيرانيّ. وخلالَ النضالِ ضِدَّ نظامِ الشاهِ، أسَّسْنا مجموعةَ «منصورون»، التي كانتْ تَنشَطُ في عددٍ منَ المحافظاتِ لمقاومةِ نظامِ الشاه.

وبعدَ الثورةِ، دخلَ كثيرٌ منْ أصدقائي المجالَ السياسِيَّ، أما أنا فارتدَيْتُ هذا الزِيَّ الأخضرَ لحرسِ الثورةِ، وابتعَدْتُ عنِ السياسةِ مُدّةَ سبعةَ عشَرَ أوْ ثمانيةَ عشَرَ عاماً.

وعاهدتُ أبا عبد الله الحسين على أنْ أظلَّ مرتدِياً هذا الزِيَّ الأخضرَ لحرسِ الثورةِ، وأنْ أقدِّمَ نفسِي للدفاعِ عنِ الشعبِ الإيرانيِّ حتّى النِهاية.

كانتْ هناكَ مرحلةٌ كنتُ على يقينٍ خلالَها منِْ أنَّ حرباً لنْ تقَعَ في وقتٍ قريبٍ، وقَدِ استغرقَ الأمرُ أكثرَ مِنْ ثلاثينَ عاماً حتى اندلعَتِ الحربُ مجدّداً.

وبما أنَّني كنتُ أرى أنَّ الاقتصادَ هوَ مَيدانُ الحربِ المُقبلَةِ في إيرانْ، اِتَّجَهتُ إلى العملِ في المجالِ السياسيِّ والاقتصاديّ. لكِنْ ما إنْ اندلعَتِ الحربُ حتى ارْتدَيتُ زِيَّ حرسِ الثورةِ مُجدَّداً، منذُ اليومِ الأولِ مباشرةً.

والآنَ، في ظلِّ الظروفِ الحربيّةِ الراهنَةِ، أدعوكُمْ إلى الدُعاءِ لي كيْ يمُنَّ اللهُ تعالى عليّ بالشهادةِ وأنا أرْتدِي هذا الزِيِّ، إنْ شاءَ الله.

توليت قيادة الحرس وعمرك فقط 27 عاماً وما هو معروف عنكم.. أنكم عندما عينكم الإمام الخميني قائداً للحرس وعمركم فقط 27 عاماً لم يكن فقط بسبب تاريخك النضالي والثوري وشجاعتكم في القتال.. وإنما بحسب ما قرأت عنكم فهو بسبب أنه لديكم فكر استراتيجية وقوة إدارية هائلة. وربما لهذا السبب عدتم لتقودوا هذه المعركة الآن بصفتكم أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وهو أعلى هيئة في إيران لها القرار السياسي والاستراتيجي والعسكري؟

أوَدُّ أنْ أشيرَ إلى نقطةٍ، وهي أنّهُ نظراً إلى كثرةِ الحديثِ عنْ أنَّ الإيرانيينَ يتفاوضونَ معَ الأميركيينَ أؤكِّدُ أننا لا نُجري أيَّ مفاوضاتٍ معَ الأميركيينَ في الوقتِ الراهِن، لا توجدُ أيُّ مفاوضاتٍ بينَنا وبينَ الولاياتِ المتحدةِ حالياً.

لقدْ قدَّمنا شروطَنا السبعةَ، ونحنُ ننتظِرُ الردَّ الأميركيَّ، لكِنَّ ردَّهُمُ الأوّلَ لَمْ يكُنْ كافِياً بالنسبةِ إلينا.

يتحدَّثُ الأميركيونَ باستمرارٍ عنْ أنّنا نَتفاوَضُ معَ إيران، وأنّنا عقَدْنا اجتماعاً في قطر مثلاً، أوْ أنَّ مسؤولينَ إيرانيينَ سيأتونَ مستقبلاً إلى قطر للقاءِ مسؤولينَ أميركيينْ، كلُّ هذا كَذِبٌ وافتراءٌ وهدفُهُ تَخفيفُ الضغوطِ الاقتصاديةِ وخَفضُ أسعارِ النِفط.

لقدْ أبلغْنا الأميركيينَ بشروطِنا وننتظِرُ منهُمْ ردّاً صريحاً وواضِحاً

سؤال: لا خطط للقائكم بفانس نائب الرئيس؟

مطلقاً لا أساسَ لها منَ الصِحّة

سيادة الجنرال أعطينا كلمة.. عندما تتحدثون وتقولون دائما نحن بانتظار إجابة من الولايات المتحدة الأميركية.. ما الذي تنتظرونه بشكل دقيق؟

أعلنّا شروطَنا السبعةَ، وهي نفسُها حقوقُ الشعبِ الإيرانيّ. ولنْ يُفتحَ مضيقُ هُرمُز ما لمْ تُنفَّذْ هذهِ الشروطْ.

الردُّ الذي تلقَّيْناهُ مِنَ الأميركيينَ كانَ ردّاً مخادِعاً وشابَهُ الكثيرُ مِنَ الغموضِ والالتِباسْ. طلَبْنا مِنهُمْ أنْ يُقدِّموا ردّاً صريحاً وواضِحاً على شروطِنا، وحتّى اليومْ لَمْ يُقدِّموهُ وقدْ يُقدِّمونَ هذا الردَّ في المستقبلْ

شكراً لكم