وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه التقى السيد ستار هاشمي بنظيره القطري، محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش اليوم الثالث لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26) المنعقد في الدوحة. وناقش المسؤولان استراتيجيات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

التأكيد على التعاون الثنائي والتنسيق في المحافل الدولية

أعرب هاشمي عن تقديره لاستضافة قطر لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الطابع التقني وغير السياسي للمنظمة. كما جدد دعم إيران لترشح قطر لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي إشارة إلى العلاقات الودية بين البلدين وتعاونهم في المحافل الدولية، طلب هاشمي من الوفد القطري دعم الوثائق والقرارات التي اقترحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال المؤتمر.

وفي جانب آخر من اللقاء، أدان وزير الاتصالات الإيراني الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، والتي استهدفت مدنيين وبنية تحتية مدنية، لا سيما البنية التحتية للاتصالات.

تطوير التعاون التكنولوجي وإنشاء إطار عمل مشترك

وفي معرض تسليطه الضوء على إمكانات البلدين لتوسيع التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حدد هاشمي مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحكومة الذكية، والبنية التحتية الرقمية كركائز أساسية للتعاون المستقبلي. كما شدد على أهمية تعزيز الروابط بين شركات التكنولوجيا والقطاع الخاص في كلا البلدين، وتنظيم فعاليات متخصصة واجتماعات عمل مشتركة، والاستفادة من إمكانات "مجمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" (ICT Park)، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومطار "بيام" الدولي، لدعم التعاون التكنولوجي والاقتصادي.

كما تضمنت المباحثات مقترحاً لإعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين، وتشكيل فريق عمل مشترك يتولى تحديد مجالات التعاون، وتحديد الأولويات، ومتابعة تنفيذ المشاريع. كما وجه وزير الاتصالات دعوة لنظيره القطري لزيارة طهران.

وزير الاتصالات القطري يرحب بتوسيع التعاون

وفي معرض ترحيبه بالمقترحات، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري استعداد بلاده لتوسيع التعاون الثنائي مع إيران في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب محمد بن علي بن محمد المناعي عن تقديره لدعم إيران لملف استضافة قطر لمؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وكذلك لموقف إيران الداعم للتعاون متعدد الأطراف. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق والتفاعل بين البلدين في مثل هذه المحافل.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في الدوحة، قطر، في الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026. ويُعد هذا المؤتمر الهيئة العليا لصنع القرار ووضع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث يجتمع كل أربع سنوات بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء لتحديد الاستراتيجيات والأولويات المستقبلية للاتحاد.

وقد توجه السيد ستار هاشمي، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى الدوحة على رأس وفد للمشاركة في هذا الحدث الدولي. وتهدف الزيارة إلى تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية، وتوسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ودفع مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتضمن الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من دول مختلفة، إلى جانب استكشاف مجالات التعاون المحتملة في قطاعات الاتصالات والتقنيات الناشئة.

/انتهى/