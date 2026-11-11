وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وسائل إعلام يمنية أوردت أنباءً عن هجمات مدفعية شنّتها السعودية على المناطق الحدودية في صعدة اليمنية.

وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن مناطق مختلفة في مديرية «شدا» الحدودية تعرّضت لهجمات مدفعية سعودية.

وبحسب هذا التقرير، فإن القرى السكنية في منطقة «آل ثابت» في مديرية «قطابر» الحدودية تعرّضت هي الأخرى للقصف.

كما استهدفت الطائرات الحربية السعودية، فجر اليوم، مديريتي «المقاطرة» و«الشميتين» في محافظتي تعز ولحج (الواقعتين في جنوب غرب اليمن وجنوبه) بهجماتها العدوانية.

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