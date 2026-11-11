أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى رئيس الوزراء الارميني على هامش المؤتمر الحادي والثلاثين لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة (كوب) في تركيا، وتحدثا.

وتمحورت المحادثات بين الرئيس بزشكيان ونيكول باشينيان على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) في تركيا، حول آفاق العلاقات الثنائية وتطورات منطقة القوقاز.

وفي هذا اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز الاتصالات الإقليمية، وتطوير التعاون الاقتصادي والبنية التحتية، واستمرار المشاورات السياسية.