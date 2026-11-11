وافادت وكالة مهر للانباء انه وعشية انعقاد الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31)، كتب الرئيس بزشكيان في تدوينة باللغة الإنجليزية على حسابه في منصة «إكس»، اليوم الاربعاء: إن الولايات المتحدة بدأت الحرب بذريعة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ثم استخدمت للمرة الأولى صاروخ "بي آر اس‌ ام" ( PrSM) في مدينة لامرد (جنوب ايران).

وأضاف رئيس الجمهورية: هؤلاء يستخدمون “أم القنابل” لممارسة الدبلوماسية عبر التهديد؛ لا يوجد أي تناقض في هذا السلوك (حسب تعبيرهم)، لكنه أمر مخزٍ؛ فمن الذي يهدد السلم والأمن الدوليين؟!.

يذكر أن الرئيس بزشكيان وصل صباح اليوم الأربعاء إلى تركيا، للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والقاء كلمة فيه.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الجمهورية، خلال هذه الزيارة، لقاءات ثنائية ومباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وعدد من قادة وكبار مسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر.