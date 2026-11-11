وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس بزشكيان، خلال مشاركته في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31)، مضيفا ان العالم بات اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم المسؤولية المشتركة والعدالة المناخية والارتباط الوثيق بين السلام والبيئة، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الأرض، مع تجاهل التداعيات البيئية للحروب والنزاعات العسكرية.

ووصف الرئيس الإيراني البيئة بأنها "ضحية صامتة للحروب"، تبقى آثار تدميرها حتى أجيال بعد انتهاء النزاعات.

وأشار إلى الأضرار البيئية الناجمة عن الهجمات الصهيو-امريكية الاخيرة على إيران، موضحاً أن التقييمات التي أُجريت أظهرت أن الهجوم على منشآت الوقود في عسلوية أدى إلى انبعاث نحو 500 ألف طن، فيما تسبب الهجوم على خزانات الوقود في محيط طهران في انبعاث مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

واعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الوضع يشكل تناقضاً واضحاً مع الجهود العالمية الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري)، داعياً إلى تعزيز الآليات الدولية لتوثيق الأضرار البيئية، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي معرض حديثه عن إجراءات إيران لتطوير الطاقة النظيفة، قال إن القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة المتجددة في البلاد ارتفعت خلال العامين الماضيين من نحو 1250 ميغاواط إلى أكثر من 6150 ميغاواط، كما تجاوز إنتاج الكهرباء النظيفة خلال العام الجاري 4.5 مليارات كيلوواط/ساعة، ما حال دون انبعاث نحو 2.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وضمن تأكيده على أن الأرض إرث مشترك بين الأجيال، صرح الرئيس بزشكيان قائلا ان السلام شرط مسبق لحماية البيئة، وحماية البيئة شرط مسبق للسلام المستدام، ومعلناً استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون العادل والمسؤول في مجال حماية البيئة.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب السعادة،

رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المحترمون،

السيدات والسادة،

أود في البداية أن أتقدم بالشكر إلى الجمهورية التركية الصديقة والشقيقة، حكومة وشعبا، على حسن الاستضافة.

ينعقد هذا الاجتماع في وقت بات فيه العالم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم المسؤولية المشتركة والعدالة المناخية والارتباط الوثيق بين السلام والبيئة.

لا يمكن اليوم الحديث عن مستقبل الأرض، مع غض الطرف عن الحروب التي تستهدف التربة والمياه والهواء والموارد الطبيعية وحياة البشر. فالبيئة ضحية صامتة للحروب، وتبقى آثار تدميرها حتى أجيال بعد انتهاء النزاعات.

إن العدوان الصهيو-امريكي الاخير على إيران، والذي اتسم بالإجرام ومخالفة القانون، ألحق، إلى جانب الخسائر البشرية والاقتصادية الواسعة، أضراراً جسيمة بالبيئة، وأدى إلى إطلاق كميات هائلة من الملوثات وغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. فوفقاً للتقييمات التي أُجريت، أدى الهجوم على منشآت الوقود في عسلوية إلى انبعاث نحو 500 ألف طن، فيما تسبب الهجوم المتعمد على خزانات الوقود في محيط طهران في انبعاث مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وهذا تناقض واضح ومثير للقلق. ففي الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع التغير المناخي، تؤدي العمليات العسكرية الواسعة، من خلال استهلاك الوقود وتفجير الذخائر وتدمير البنى التحتية وإشعال حرائق واسعة، إلى تدمير حصيلة سنوات من الجهود المناخية والبيئية.

ومما يبعث على الأسف أننا شهدنا أيضاً خلال الهجمات الأخيرة استهداف مناطق محمية ومراكز حراسة بيئية؛ فالاعتداء على هذه المناطق هو اعتداء على الثروة المشتركة لأجيال الحاضر والمستقبل.

لقد أكد قائدنا الشهيد(تغمده الله بواسع رحمته)، في سياق اهتمامه بأهمية البيئة، هذا المبدأ، إذ قال إن استخدام الأسلحة غير التقليدية، بما فيها الأسلحة النووية، يُعدّ مصداقاً لإهلاك الحرث والنسل؛ أي تدمير الزراعة والحياة والإنسان والأجيال المقبلة.

وهذا التعبير القرآني يعكس في حقيقته نهجاً أساسياً تجاه قضية البيئة، ومفاده أنه "لا يحق لأي قوة، تحت ذريعة الأمن أو التفوق العسكري، أن تعرّض أسس الحياة على الأرض لخطر التدمير".

وانطلاقاً من ذلك، نطالب بتعزيز الآليات اللازمة لتوثيق هذه الأعمال والوقاية منها ومساءلة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عنها.

لقد واصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم العقوبات الجائرة وحرمانها من الوصول إلى الموارد المالية والتقنيات الدولية، مسار خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتطوير الطاقة النظيفة. وفي هذا الإطار، ارتفعت قدرة محطات الطاقة المتجددة في البلاد خلال العامين الأخيرين من نحو 1250 ميغاواط إلى أكثر من 6150 ميغاواط، كما تجاوز إنتاج الكهرباء النظيفة خلال العام الجاري 4.5 مليارات كيلوواط/ساعة، ما حال دون انبعاث نحو 2.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وتُظهر هذه الإنجازات أن الإرادة الوطنية الإيرانية لحماية المناخ لم تتوقف، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية والحرب.

ونتوقع من المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إقامة ترابط حقيقي بين الالتزامات المناخية في زمن السلم والمسؤولية في زمن الحرب، وتعزيز آليات التعويض عن الأضرار من خلال توثيق الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات العسكرية.

وأود في ختام كلمتي التأكيد على النقاط التالية:

- إن الأرض ليست إرثاً لشعب أو جيل بعينه، بل تسلمناها أمانة من الأجيال السابقة، وعلينا أن نسلمها إلى الأجيال المقبلة وهي أكثر سلامة وأماناً.

- السلام شرط مسبق لحماية البيئة، وحماية البيئة شرط مسبق للسلام المستدام.

- إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد للتعاون العادل والمسؤول والمتكامل في مسار حماية البيئة.

شكراً لحسن استماعكم.