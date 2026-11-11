وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس البرلمان والوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف في مقابلة مع قناة الجزيرة ان ايران قدمت ردا واضحا وشفافا لأمريكا يتضمن مطالبها وواشنطن لم تقدم حتى الساعة ردا رسميا ومحددا على رسالتنا.

واضاف: يجب على واشنطن تنفيذ شروطنا السبعة لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات

وشدد ان "على واشنطن تنفيذ شروطنا السبعة لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات" وقال الكرة الآن في ملعب الأمريكيين وعليهم أن يتخذوا القرار ويعلنوا عنه.

واعتبر قاليباف انه يمكن التوصل لاتفاق مع واشنطن إذا التزمت بما اتفق عليه ولم تقم بسلوك يبدد الثقة، لكنه اكد "ما يحول دون التوصل لاتفاق هو انعدام ثقتنا بواشنطن وسعيها لفرض مطالب مفرطة".

وتابع قاليباف "ان الأمريكيين أخطأوا في حساباتهم بهجومهم علينا وأصيبوا بإحباط لأنهم لم يحققوا إنجازا".

كما اوضج ان الأمريكيين زاروا موسكو وطلبوا من بوتين التحدث مع إيران من أجل مفاوضات مباشرة بيننا، مشددا انه إذا اتخذ ترمب قرارا بالحرب مرة أخرى سيواجه هزيمة جديدة.

كما قال ان الحصار الامريكي على ايران يمنع وصول الغذاء ويعرقل التجارة والخدمات الصحية.

واكد قاليباف اننا مصممون على تجاوز حالة اللاحرب واللاسلم وليس بالضرورة عبر التفاوض بل بردع مستدام، مشددا: لن نسمح لأمريكا باستنزافنا وسنواصل الصمود.

وأكد قاليباف ان أولويتنا السلام إذا قبلوا بشروطنا ولا نرغب في استمرار الحرب.

وتابع رئيس مجلس الشورى وفريق التفاوض: مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه قبل الحرب وهو جزء من التفاهم ضمن البنود السبعة

وصرح قاليباف ان إنهاء الحرب مع إيران وجبهة المقاومة بند ضمن مذكرة التفاهم وشرط من شروطنا السبعة.

واكد انه إذا بدأت أمريكا أو إسرائيل الحرب فسنواجههما معا وسنرد على أي هجوم، مشيرا إلى ان استمرار الحرب سيضر بدول المنطقة وأمنها واقتصادها.

وحول المحادثات مع عمان قال قاليباف: توصلنا لتفاهم مع عمان بشأن الممر الملاحي ونظام فصل حركة المرور في مضيق هرمز.

واشار قاليباف إلى ان ايران لا تفرق بين إسرائيل وواشنطن بالمفاوضات أو الحرب فهما جبهة واحدة ونحن والمقاومة جبهة واحدة.

واعلن قاليباف ان ايران مستعدة لمساعدة السعودية واليمن على حل الخلافات بينهما إذا طلب منها ذلك.