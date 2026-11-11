وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّدت كتائب حزب الله على أنّ "سلاح المقاومة مسألة عقائدية وأخلاقية ومبدئية، لن نتهاون فيه ولن يحصل العدو منا على أيّ تنازل لو قطّعنا إرباً".

وأضافت الكتائب أنّ جميع الضغوط الدولية والمحلية لن تثنيها عن الدفاع عن مصالح شعبها ودحر أعدائه في الداخل والخارج.

وتعهّدت كتائب حزب الله العراق بمواجهة جميع المؤامرات التي تحاك ضدّ الشعب بضرواة، مهما كبرت التحدّيات وعظمت التضحيات.

كذلك، أكّدت الكتائب أنّ جميع الضغوط لن تثنيها عن الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنّها لن تسمح للأعداء بالانفراد بها.

وقالت "سندافع عن قضايا الأمة الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسنبقى مع الإخوة في اليمن ولبنان حتى آخر رمق".

وحمّلت كتائب حزب الله العراق رئيس الوزراء في البلاد علي الزيدي المسؤولية الكاملة عن أيّ هجوم يستهدف مقار المقاومة أو بعض مقار ألوية الحشد.

في السياق، شدّدت حركة النجباء العراقية على ما ورد في بيان قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي فيما يتصل بـ"وحدة الساحات" بين حركات المقاومة في المنطقة.

وعاهدت حركة النجباء السيد خامنئي على أنها "ثابتة معه على نهج القائد الشهيد المفدّى، نهج المقاومة والعزة والكرامة والحرية، وعلى أتمّ الجاهزية لكلّ متغيّرات المرحلة".

وكان قائد الثورة الاسلامية السيد مجتبى الخامنئي قد أكد، في رسالة له بمناسبة "يوم مقارعة الاستكبار العالمي"، في الـ 4 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنّ "تعزيز السيادة ووحدة الساحات من فلسطين ولبنان والعراق واليمن هو بشارة لرفع راية الحق والاستعداد لنظام عالمي جديد".