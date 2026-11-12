أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأمير كيومرث حيدري، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، قال في حوار إخباري خاص، موضحًا مفهوم "دون قيود جغرافية" في بنك أهداف القوات المسلحة: إننا نعرّف هذا الموضوع في أدبياتنا العسكرية تحت عنوان "الهدف المشروع".

وقال في توضيح هذا المفهوم: إن الهدف المشروع يعني أنه إذا حلقت طائرة من أي بلد، سواء دول منطقة الخليج الفارسي أم دول أخرى في العالم، باتجاه أجواء بلادنا وقصفت نقطة من الأراضي الإيرانية، فإن لقواتنا المسلحة الإذن بإصابة هدف مماثل في البلد نفسه الذي أقلعت منه الطائرة المهاجمة.

وأشار الأمير حيدري إلى ما وصفه بالأمر الصريح للقائد العام للقوات المسلحة، وشدد على أن هذه المقاربة أُخذت في الاعتبار في تعريف الأهداف المشروعة للقوات المسلحة.

وأشار إلى جهوزية القوات المسلحة لمواجهة الحرب المحتملة المقبلة قائلًا: إن بنك أهداف القوات المسلحة للحرب المحتملة المقبلة أُعد وجهّز، وهو في انتظار توقيع القائد العام للقوات المسلحة وإبلاغه إلى قادة الجيش والحرس.

لا تُراعى القيود الجغرافية في تحديد بنك الأهداف

وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، موضحًا أنه لم تُراعَ القيود الجغرافية في إعداد بنك الأهداف: إن الأهداف المتوقعة لا تقتصر على النطاق الجغرافي لساحة الحرب السابقة، بل أُدرجت في هذا البنك مناطق تتجاوزها، من بينها نقاط يُحتمل أن تستخدمها أمريكا أو إسرائيل.

وشدد الأمير حيدري قائلًا: بمجرد تلقي رسالة القائد العام، ستُنجز هذه الإجراءات، والآن بنك الأهداف جاهز، والقوات المسلحة في جهوزية تامة.

وشدد الأمير حيدري على أن رد إيران في الحرب المحتملة المقبلة سيكون ردًا ساحقًا ومدمّرًا، وقال: إن ردنا على العدو لن يقتصر على الإطار الجغرافي لساحة الحرب السابقة، بل سيشمل مناطق أخرى أيضًا.

وتابع: دون أي مراعاة، سنرد على أي نقطة جغرافية تنطلق منها حركة ضد بلادنا وتتأكد لنا؛ وسيكون هذا الرد على أي مستوى ومقياس.

جميع القوات المسلحة في الميدان

وأشار نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى جهوزية مختلف أقسام القوات المسلحة قائلًا: جميع القوات المسلحة في الميدان، وقد أُجريت زيارات للوحدات والمناطق المختلفة. واللواء عبداللهي يتفقد الوحدات، وقادة الجيش والحرس وقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في جهوزية تامة.

وأشار الأمير حيدري إلى تجربة القوات المسلحة في الحرب السابقة قائلًا: إذا كنا في الماضي قد أدرنا حربًا إقليمية وأنهيناها بنجاح، فنحن جاهزون في حال وقوع حرب محتملة مقبلة لتنظيم حرب تتجاوز المنطقة الحالية وإنهائها بنجاح.

وتابع قائلًا: اليوم لا يوجد أي أمريكي في الخليج الفارسي.

وأضاف: لقد كسرنا قرون أمريكا؛ فلم يعد لها قرن جوي ولا بحري. وفي الواقع، خسرت أمريكا أكثر منظوماتها الدفاعية والرادارية قيمة؛ نتيجة قدرة طائراتنا المسيّرة وصواريخ مقاتلينا.

وشدد حيدري قائلًا: إذا لم تكن أمريكا قد هُزمت، فلماذا ابتعدت 500 كيلومتر؟ اليوم تبلغ المسافة من أول سفينة أمريكية إلى حدودنا في تشابهار نحو 500 كيلومتر.

وأشار إلى أن: تشتت وتدمير أحدث التجهيزات الدفاعية والرادارية الأمريكية في المنطقة أثبت للجميع بطلان ادعاء عدم هزيمة الاستكبار.

وشدد قائلًا: إن هذا النصر الكبير شمل تدمير المنظومات المتطورة لكشف الطائرات الشبحية والسفن الحربية والتجهيزات المعقدة للحرب الإلكترونية التي كانت منتشرة في القواعد الإقليمية.

وقال حيدري: إن تراجع السفن الأمريكية 500 كيلومتر عن نقطة الصفر الحدودية في تشابهار هو أقوى دليل عسكري على انهيار اقتدارهم الزائف. فالقوة التي تعدّ نفسها منتصر في الميدان لا تفضّل الفرار على البقاء. لقد كسرت قدرة مقاتلي جبهة الحق قرون الطيران والبحرية للمعتدين إلى الأبد.

وقال في جزء آخر من كلامه: كما كان متوقعًا، تحولت المواجهة مع أمريكا إلى حرب إقليمية شاملة، ووضعت جميع مصالح العدو وقواعده العسكرية في مرمى صواريخ وطائرات إيران المسيّرة مباشرة.

وأضاف: مقاتلونا، بجهوزية تامة، سيردون على أي هجوم جديد للاستكبار برد قاطع وفوري وساحق دون قيود.

وشدد حيدري قائلًا: إن أكبر مفاجآتنا في مدينة الصواريخ؛ فإذا وقعت حرب، فسيكتشف العدو سر حضور اللواء عبداللهي في مدينة الصواريخ.

الرد سيكون دون قيود جغرافية

وشدد قائلًا: الرد دون قيود جغرافية يعني أنه إذا حلقت طائرة من أي بلد باتجاه إيران وقصفت نقطة، فللقوات المسلحة الإيرانية الإذن باستهداف نقطة مماثلة في ذلك البلد.

وتابع قائلًا: في يومي 7 و 8 سبتمبر، أُسقطت سفينتان حربيتان أمريكيتان بنيران صاروخية للقوات المسلحة من حيث الانتفاع، وهربتا من شمال المحيط الهندي بنيران كثيفة للقوات المسلحة وخسائر كبيرة.

وأشار العميد حيدري إلى أن: دمرنا 300 طائرة للعدو على المدرج وفي الجو، واستولينا على عدد من هذه الطائرات بمنظومات الحرب الإلكترونية.

وقال: برصد معلوماتي دقيق للقوات المسلحة، احترقت معظم طائرات العدو الاستراتيجية بنيران القوات المسلحة في الهجوم الثلاثي على قاعدة الأزرق الجوية.

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