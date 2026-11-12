أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن وكالة الجزائر بأن كمال رزيق، وزير التجارة الخارجية وتنمية الصادرات الجزائري، استضاف يوم الأربعاء في الجزائر ناصر كنعاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا البلد.

وبحسب بيان وزارة التجارة الخارجية الجزائرية، استعرض الطرفان في هذا اللقاء الوضع الراهن وأفق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما جرى في هذا الاجتماع بحث سبل تطوير الشراكات الثنائية وتوسيع مجالات المبادلات التجارية بهدف تأمين المصالح المشتركة للبلدين.

وكان تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين إيران والجزائر من المحاور الأخرى لهذا اللقاء؛ وهو مجلس يمكن أن يوفر الأرضية لتعزيز التواصل والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين وزيادة المبادلات التجارية وتحديد فرص التعاون الجديدة.

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