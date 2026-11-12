أفادت وكالة مهر للأنباء بأن وسيم قويدري، وزير الصناعات الدوائية الجزائري، استعرض يوم الثلاثاء في لقائه مع ناصر كنعاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجزائر، أفق تطوير التعاون الثنائي في مجال صناعة الأدوية.

وبحسب بيان وزارة الصناعات الدوائية الجزائرية، فقد كان هذا اللقاء فرصة لدراسة عمق العلاقات بين طهران والجزائر، ولا سيما في المجال الاقتصادي، والتشديد على الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتنويع مجالات التعاون وتوسيع المشاركة في قطاعات مختلفة.

كما شدد الطرفان، مشيرين إلى طاقات صناعة الأدوية بوصفها أحد المجالات المؤهلة للتعاون، على أهمية تطوير المشاركات وزيادة المبادلات في هذا القطاع.

وكان تبادل الخبرات والمعرفة الفنية وتشجيع نقل التكنولوجيا والاستفادة من الطاقات التخصصية للبلدين بهدف الارتقاء بقدرات الجزائر الداخلية في مجال إنتاج الدواء من المحاور الأخرى التي جرى بحثها في هذا الاجتماع.

وبحسب هذا التقرير، استعرض الطرفان أيضًا فرص الاستثمار والمشاركة الجديدة بين الفاعلين الاقتصاديين وشركات الأدوية الإيرانية والجزائرية.

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