أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في حسابه الشخصي على إحدى الشبكات الاجتماعية، ردًا على تكرار الاتهام الذي لا أساس له بالإرهاب ضد إيران، بالتزامن مع نشر خبر اختفاء وزير الخزانة الأمريكي: إن أمريكا، في عدوانها المشترك مع الكيان الصهيوني على إيران، لم ترتكب فقط جرائم حرب شنيعة، بل ارتكبت بالاغتيال الجبان لمسؤولين وعلماء إيرانيين إرهابًا دوليًا على مستوى غير مسبوق.

وتابع: والآن هذه أمريكا نفسها أطلقت حملة إعلامية واسعة تحت عنوان مزيف "الإرهاب الإيراني" لتُظهر نفسها ضحية!

وأشار بقائي إلى أن: أمريكا تتوهم أن العالم، بهذه المظلومية المزيفة، سينسى سجلها الطويل في العدوان والإرهاب وسيصدق ادعاءاتها التي لا أساس لها بشأن مؤامرة إرهابية خيالية! لكن الضجيج الإعلامي لا يمكنه إعادة كتابة التاريخ أو تبرئة المجرمين أو إخفاء هوية الفاعلين والآمرين بالعدوان العسكري والإرهاب وجرائم الحرب.

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