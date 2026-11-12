أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أعلنت: الليلة الماضية، تعرضت ناقلتا نفط مخالفتان لحادث أثناء عبورهما من المسار غير المسموح به لمضيق هرمز رغم التحذير والإنذار المتكررين من مركز السيطرة على حركة المرور في مضيق هرمز التابع للقوة البحرية للحرس بأن المسار الجنوبي غير قانوني وغير آمن، وتوقفتا بانفجار هائل جدًا.

وكلا السفينتين من نوع الناقلات العملاقة وكانتا تحملان في المجموع أكثر من 4 ملايين برميل من النفط، وهي الآن تحترق في نار الثقة بجيش أمريكا السارق والمعتدي.

إن أي سفينة تُطفئ منظوماتها الملاحية في الخليج الفارسي ومضيف هرمز وتتعاون مع جيش أمريكا المهرب في العبور من المسار الجنوبي غير المسموح به لمضيق هرمز ستكون نهايتها هكذا.

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