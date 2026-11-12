أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأمير اللواء حاتمي، القائد العام للجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني، قال خلال تفقده معرض بقايا الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أسقطتها القوة الجوية للدفاع الجوي في الجيش، مع تقديره لجهود مقاتلي هذه القوة الليلية والنهارية: إن العدو سعى، بإعداده أدوات وإمكانات متعددة، إلى تحقيق أهدافه في بلادنا العزيزة، لكنه أخفق في تحقيق أهدافه بفضل التعاضد والجهد المستمر ومجاهدة مقاتلي القوات المسلحة، ولا سيما مقاتلي الدفاع الجوي.

وأشار إلى جزء من الإنجازات العملياتية المعروضة في هذا المعرض وأضاف: إن أنواع الطائرات المسيّرة الكبيرة والصواريخ والتجهيزات التي استخدمها العدو وأصابتها منظومات الدفاع الجوي معروضة في هذا المكان، وتُصوّر جزءًا من نجاحات مقاتلي القوة الجوية للدفاع الجوي.

وأشار القائد العام للجيش إلى رسائل هذا المعرض للأعداء وللأمة الإيرانية قائلًا: يُظهر هذا المعرض من جهة أن لهذه الأرض جنودًا ومقاتلين جاهزين ويقظين ومضحّين يدافعون عن البلاد في كل الظروف، وأنهم اليوم أكثر تصميمًا وجهوزية من قبل في مسار الدفاع عن إيران الإسلامية؛ ومن جهة أخرى، يوضح هذا الواقع لشعبنا ومقاتلينا أن العدو، خلافًا للصورة التي يقدمها بالحرب النفسية والمعرفية عن قوته وعدم هزيمته، هشّ، وأن تجهيزاته وإمكاناته العسكرية قابلة للاستهداف في ميدان المعركة.

وشدد الأمير اللواء حاتمي على الجهوزية المستمرة للقوة الجوية للدفاع الجوي وسائر مقاتلي القوات المسلحة لمواجهة أي تهديد محتمل قائلًا: إن القوة الجوية للدفاع الجوي، في ضوء تجارب وإنجازات المعارك الماضية، لم تغفل لحظة عن السعي للارتقاء بجهوزياتها وتمكنت من اكتساب جهوزيات جديدة؛ ولذلك، إذا أخطأ العدو مرة أخرى واعتدى على بلادنا، فسيواجه أضرارًا أثقل.

وتابع: إن ما شوهد اليوم في هذا المعرض وكذلك في جلسة تقديم تقرير القوة الجوية للدفاع الجوي يعبّر عن إرادة وجهوزية مقاتلي هذه القوة لخلق ملاحم جديدة.

وفي الختام، قدّر القائد العام للجيش جهود قائد القوة الجوية للدفاع الجوي في الجيش ومنتسبي هذه القوة، وعدّ جهودهم ومجاهداتهم جديرة بالتقدير، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المجاهدات مقبولة عند الله تعالى ومُرضية لروح الإمام الشهيد والشهداء الأعزاء.

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