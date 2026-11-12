أفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء أحمد وحيدي، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، شدّد في رسالة بمناسبة يوم الجوفضاء: على العدو أن يعلم أن طريق الشهيد طهراني مقدم ليس طريقًا يمكن إيقافه بالتهديد والحظر؛ إن هذا الطريق يستمر بالدم والإيمان.

وفيما يلي نص هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

القائد الشجاع والعظيم القدر ومقاتلو القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية الأبطال

سلام عليكم؛

إن الحادي والعشرين من آبان كل عام يذكّر ذهننا وقلبنا بالرجل الذي مهّد السماء لإيران الإسلامية. فقد كان الشهيد الحاج حسن طهراني مقدم، بذكر "يا زهراء سلام الله عليها" وبالابتكار والمثابرة، يزيل العقبات الكبرى من طريق بناء القوة لإيران.

أيها المقاتلون الشجعان في الجوفضاء، أنتم اليوم ورثة ذلك الطريق نفسه؛ طريق بدأ بالإخلاص، وثبت بالإيمان، ووصل إلى النصر باتباع الولي الفقيه في زمانه. لقد صنع طهراني مقدم بأيدٍ خالية، لكن بقلب مفعم بالتوكل، أول الصواريخ، وأنتم اليوم بالروح نفسها، في قلوب الجبال وأعماق الأرض، تصنعون القوة لتصبح البلاد أقوى. وها هي رايته في أيديكم. بالابتكار والإبداع، وبالمثابرة التي لا تعرف التعب، وبالتعلق بالقرآن والولاية، تجاوزتم قمم المجد الكبرى واحدة بعد الأخرى. إن إيران الأقوى تُبنى في ظل همتكم. وعلى العدو أن يعلم أن طريق الشهيد طهراني مقدم ليس طريقًا يمكن إيقافه بتهديد أو حظر؛ إن هذا الطريق يستمر بالدم والإيمان.

أيها الجنود في السماء! نحن نفخر بكم، ونعتز بكم، ونرسل السلام والتحية إلى روح الشهيد طهراني مقدم الكبيرة، وكذلك الشهيدين أمير علي حاجي زاده ومحمود باقري، وكل الرفاق الشهداء الذين يراقبوننا اليوم من العالم الأعلى. واصلوا طريقهم؛ فالنصر لكم.

اللواء أحمد وحيدي

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية

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