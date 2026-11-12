أفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، كتب رسالة بمناسبة يوم جوفضاء الحرس والذكرى السنوية لاستشهاد حسن طهراني مقدم، والد الصواريخ الإيرانية، قُرئت اليوم في مراسم ذكرى الشهيد حسن طهراني مقدم وإحياء شهداء قوة الجوفضاء للحرس.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحادي والعشرين من آبان، يوم قوة الجوفضاء للحرس وصناعة الصواريخ والذكرى السنوية لاستشهاد القائد المكلل بالمجد لحرس الإسلام، الشهيد حسن طهراني مقدم وجمع من عناصر الجوفضاء المتميزين، والذي تزامن هذا العام مع أيام حزن السيدة فاطمة الزهراء المرضية (س)، هو فرصة ثمينة لنُقدّر مرة أخرى، بتكريم شهداء الجوفضاء، الإجراءات المكللة بالمجد لرفاقي في قوة الجوفضاء للحرس في الحروب المفروضة الثلاث.

إن صناعة الصواريخ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رمز فاخر للإيمان والشجاعة والابتكار والإدارة الجهادية، وقد تحولت بفضل الله وفي ظل العلم والحنكة والتضحية والعزم الفولاذي لأبناء الخميني الكبير والخامنئي الشهيد (أعلى الله مقامهما الشريف)، بخلقها المفاجآت، إلى أحد أهم أدوات الردع لإيران وإحدى الركائز الراسخة لصون استقلال إيران العزيزة وأمنها.

حين تشكلت فكرة تأسيس منظمة صواريخ الحرس من بين النار والدخان المتصاعدين من أنقاض منازل أمتنا العزيزة المدمرة بفعل قصف صدام حسين وصواريخه، لم يكن كثيرون يتصورون أن شباب إيران الفتيان سيتمكنون بأيدٍ خالية من الوصول إلى إحدى أكثر الصناعات الدفاعية تعقيدًا وتقدمًا في العالم؛ بحيث يُركعون أمامهم، وسط دهشة المراقبين الدوليين، أقوى جيوش العالم بكل ما لديها من تقنيات متطورة.

لكن الحقيقة هي أن هذه كانت معجزة إلهية تحققت على أيدي شباب مؤمنين لا يعرفون التعب ومبدعين وأذكياء، ووُفر بذلك رأس مال دفاعي كبير للأمة الإيرانية الغيورين.

وبحول الله وقوته وفي ظل العنايات الخاصة لسيدنا حضرة بقية الله الأعظم (أرواحنا له الفداء)، فإن قوة الجوفضاء للحرس اليوم تضع أوامر وتدابير القائد العام للقوات المسلحة الحكيمة لحضرت آية الله السيد مجتبى الخامنئي (مدّ ظله العالي) نصب أعينها، وبالارتقاء بالجهوزية القتالية الذكية وتحقيق استراتيجية "الرد الفوري والمؤثر والمتناسب على أي تهديد في أي نقطة ودون قيود جغرافية"، فهي عازمة وجاهزة للتضحية وخلق مفاجآت جديدة في ساحة المعركة مع العدو الأمريكي الصهيوني، وإن الكشف عن مدينة الصواريخ الجديدة لقوة الجوفضاء للحرس تجلٍّ بارز ومكلل بالمجد لهذه الجهوزية.

وجدير بنا أن نستذكر جهود قادة قوة الجوفضاء للحرس الشهداء الذين أدوا أدوارًا مخلصين وشجعان في الارتقاء بهذه المنظمة المولّدة للاقتدار، القادة الشهداء أحمد كاظمي وحسين سلامي وعلي زاهدي وأمير علي حاجي زاده ومحمود باقري، وكذلك 1006 شهيدًا من قادة ومقاتلي قوة الجوفضاء للحرس المرفوعي الرأس الذين يمثل كل واحد منهم نموذجًا خالدًا للتدبير والإخلاص والتضحية في مسار الثورة الإسلامية النابض، وأن نعرب، بحكم الواجب، عن تقديرنا للقائمين على تنظيم هذا التكريم المجيد ولجميع مجاهدي قوة الجوفضاء للحرس الذين لا يعرفون التعب، ولا سيما صفوف هذه القوة التي أبقت راية قادتها ورفاقها الشهداء مرفوعة بتضحياتها، ولعائلاتهم الصابرة والوفية، وبشكل خاص من القائد المضحّي المخلص المبتكر والشجاع لقوة الجوفضاء للحرس، أخي العزيز العميد الحرسي سيد مجيد موسوي، وأسأل الله تعالى التوفيق لكل عزيز؛ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

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