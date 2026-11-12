أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث الأكبر للقوات المسلحة، تفقد معرض البرامج والأنشطة البارزة لمؤسسة حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة في الدفاع المقدس الثاني والثالث.

وعدّ العميد شكارجي خلال هذه الزيارة معرض البرامج والأنشطة البارزة لمؤسسة حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة في الدفاع المقدس الثاني والثالث طاقة قيمة للمقاومة والصمود وترويج ثقافة الإيثار والشهادة، وقال: في هذا المعرض عُرضت آثار ووثائق بديعة ومبتكرة وخلاقة لإنجازات الدفاع المقدس في الحرب المفروضة الثانية والثالثة، وهي جديرة بالإعجاب والتقدير.

وأشار المتحدث الأكبر للقوات المسلحة إلى أنه: إن التوثيق وتسجيل الوقائع وتدوين المظاهر الخاصة للدفاع المقدس في الحرب المفروضة الثانية والثالثة على إيران مهم جدًا للجيل الحاضر وللأجيال المقبلة، ومن الضروري أن تُرى بعض مظاهره في هذا المعرض.

وتابع العميد شكارتشي: نحن لا نخشى تهديدات أمريكا على الإطلاق، والقوات المسلحة أكثر جهوزية بكثير مما كانت قبل في بداية الحرب المفروضة الثانية من قبل الأعداء الأمريكيين الصهاينة، وأيديها ملأى، وبعون الله تعالى، إذا أراد العدو الاعتداء على بلادنا العزيزة إيران المرفوعة الرأس مرة أخرى، فإن الأصول المادية وغير المادية للعدو المدرجة في بنك الأهداف ستتعرض لأشد هجوم، بحيث يثير دهشة العالمين.

وأضاف المتحدث الأكبر للقوات المسلحة: لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 47 عامًا مضت أنها لم تكن معتدية ولن تكون؛ لكنها في مواجهة أي عدوان لا تملك دفاعًا عنيدًا فحسب، بل هي مهاجم قوي وبكل معنى الكلمة.

وقال: إن القدرة الدفاعية لإيران ضامن تأمين الأمن في المنطقة؛ لكن حضور القوات العسكرية لأمريكا المجرمة في المنطقة هو العامل الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة والعالم، ومعزز لشرور الكيان الصهيوني الوحشي قاتل الأطفال.

وأشار العميد شكارجي في الختام إلى أنه: إن قوة إيران اليوم المرفوعة الرأس والمنتصرة مرهونة ببعد نظر الإمام الراحل وقائد الأمة الشهيد وبسالات الشهداء الرفيعي المقام والقادة مثل الشهيد حسن طهراني مقدم وباقري وحاجي زاده وسلامي ورشيد وصياد شيرازي وبابائي ودماء الشهداء المظلومين مثل أطفال مدرسة شجرة طيبة في ميناب.

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