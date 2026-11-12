فادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن نيويورك تايمز بأن الجهود الدبلوماسية الأمريكية لإقناع تركيا والعراق وباكستان بإغلاق الحدود البرية مع إيران قد أخفقت.

وبحسب هذا التقرير، فقد أبلغ مسؤولو هذه الدول واشنطن بأن إغلاق المعابر الحدودية مع إيران يلحق الضرر باقتصادها؛ لأن المجتمعات الحدودية تعتمد على التجارة والحركة بين جانبي الحدود.

كما حذّرت هذه الدول من أن إغلاق المعابر الحدودية قد يؤدي إلى اضطرابات واحتجاجات في المناطق الحدودية.

وفي هذا الإطار، أعلن عمر الوائلي، رئيس منظمة المعابر الحدودية العراقية، أن معبر الشيب الحدودي مع إيران أُعيد فتحه اعتبارًا من 10 نوفمبر بعد استكمال الإجراءات الفنية.

كما أعلن عن الإغلاق المؤقت لمعبر مندلي اعتبارًا من 13 نوفمبر بهدف تنفيذ عمليات الصيانة.

وكان فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، قد قال سابقًا إن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من بغداد إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين؛ غير أنه وصف تنفيذ مثل هذا الطلب بالصعب.

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