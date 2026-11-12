أفادت وكالة مهر للأنباء، شدّد رئيسا الجمهورية الإيراني والبرازيلي، مع استعراضهما آخر وضع العلاقات الثنائية، على ضرورة الاستفادة من الطاقات الواسعة للبلدين لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والدولية.
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التقى رئيس الجمهورية ورئيس البرازيل على هامش المؤتمر الحادي والثلاثين لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة وتحدثا.
أفادت وكالة مهر للأنباء، شدّد رئيسا الجمهورية الإيراني والبرازيلي، مع استعراضهما آخر وضع العلاقات الثنائية، على ضرورة الاستفادة من الطاقات الواسعة للبلدين لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والدولية.
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