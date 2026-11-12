أفادت وكالة مهر للأنباء، شدّد رئيسا الجمهورية الإيراني والبرازيلي، مع استعراضهما آخر وضع العلاقات الثنائية، على ضرورة الاستفادة من الطاقات الواسعة للبلدين لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والدولية.

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