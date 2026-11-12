أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية للحرس أعلن في بيان عن التدمير الكامل لفريق من عنصرين تابع لجماعة بيجاك الإرهابية في كمين استخباراتي لمقاتلي الإسلام في مرتفعات مدينة سردشت الحدودية.

وجاء في هذا البيان: في أيام استشهاد حضرة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وبعناية تلك السيدة، وقع فريق من جماعة بيجاك الإرهابية كان يريد دخول حدود البلاد الشمالية الغربية يوم أمس لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، في كمين لمقاتلي الإسلام بعد رصده استخباراتياً من قبل حرس حدود محافظة أذربيجان الغربية، ودُمّر بالكامل.

وفي هذا الاشتباك، الذي وقع في مرتفعات مدينة سردشت الحدودية، دُمّر هذا الفريق المكوّن من عنصرين بالكامل، واكتُشفت جثتاهما مع أنواع الأسلحة والتجهيزات وقمرة ستارلينك، ووضعت في أيدي مقاتلي الإسلام.

ويعلن مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية للحرس، محذرًا مجددًا العناصر الانفصالية والإرهابية، أن أي إجراء في اتجاه زعزعة أمن الحدود الشمالية الغربية سيواجه برد قاطع ومُندم.

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