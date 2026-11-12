أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مجلس خبراء القيادة شدّد، في بيان أصدره، مع تقديره لحضور الناس الثمين على مدى ثمانية أشهر في ساحات وشوارع إيران الإسلامية وحفاظهم على الوحدة المقدسة، على الموضوعات المهمة الجارية في البلاد، من بينها المسائل الثقافية ولا سيما العفة والحجاب، ووضع الاقتصاد والمعيشة، والمطلب العام بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، وكذلك استمرار المقاومة في الميدان والدبلوماسية العزيزة بوصفها أصلًا ضروريًا، وأدان الأحكام الظالمة لمحاكم بعض دول المنطقة ضد العلماء.

وجاء في البيان: إن التهديدات المتكررة للعدو المعتدي، ولا سيما التهديد للطاقة النووية للبلاد، تدل على أنه لا يمكن الأمل بالمؤسسات الدولية المسؤولة في هذا المجال. ولذلك أصبحت دراسة موضوع الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد وإيجاد الردع اللازم ضرورة لا مفر منها، وتحولت إلى مطلب عام ووطني؛ ونأمل أن يلتفت المسؤولون المحترمون إلى هذا المطلب بالاستفادة من توجيهات القيادة الحكيمة للقائد العزيز.

وتابع البيان: إذا كان للأعداء الفاشلين نية في اختبار حظهم الأسود مجددًا وبدء هجوم آخر، فسوف يواجهون، كما قال قائد الثورة الحكيم والعزيز، بالتأكيد برد فوري ومؤثر ودون قيود جغرافية من قواتنا الباسلة. وعلى جهاز السياسة الخارجية للبلاد أن يسير في هذا المسار نفسه وأن يكون اللسان الناطق بمقاومة البلاد وصمودها، وأن يوصل رسالة إيران الإسلامية الواضحة والقاطعة إلى الجميع، ولا سيما الجيران.

وعلى جيراننا أيضًا أن يعلموا أن أمن هذه المنطقة لا يمكن تأمينه إلا بأيدي شعوب المنطقة، وإن حضور الغرباء الذين جاؤوا إلى هنا من آلاف الكيلومترات لن يساهم في أمن المنطقة ، بل على العكس هو مصدر وسبب رئيسي لانعدام الأمن، وإن الحل الأساسي لهذه الأزمة هو خروج هؤلاء الأعداء المتظاهرين بالصداقة من المنطقة.

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