أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردًا على احتمال إذعان بعض الدول للضغوط الأمريكية للتدخل في مضيف هرمز: "العصفور الذي يطير خلف اللقلق ستُكسر ساقاه." (مثل كوري)

إن أي مشاركة في الإجراءات العدوانية أو الإرهاب الاقتصادي ضد إيران ستُعد إجراءً غير قانوني وعدائيًا ومشاركة في العدوان العسكري والإرهاب الاقتصادي الأمريكي.

إن استخدام عناوين خادعة مثل "حماية الملاحة" أو "مكافحة قرصنة البحر" لا يغيّر طبيعتها غير القانونية والعدائية.

إن أي مرافقة للإجراءات غير القانونية والعدوانية الأمريكية ستضع مسؤولية تبعاتها ونتائجها على عاتق المشاركين.

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