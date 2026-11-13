أفادت وكالة مهر للأنباء بأن نص بيان حرس الثورة الإسلامية جاء كما يلي:

"بسم الله قاصم الجبارين

ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

أيها الشعب البطل والعظيم الشأن في إيران الإسلامية، إن ملحمة صمودكم التاريخي ثمانية أشهر أمام ظلم الاستكبار العالمي أيقظت شعوب العالم وأتت بشباب دول عدة إلى الميدان.

وأبناؤكم الغيارى في ميدان القتال أيضًا، متوكلين على الله تعالى ومطمئنين إلى هذا السند الشعبي اللامتناهي، ما زالوا يصنعون المجد.

قبل ساعة، استهدف مقاتلو الجوفضاء للحرس، ردًا على العدوان الجوي للعدو على برج اتصالات في سيريك، رادار الإنذار المبكر للمعتدين الأمريكيين في جزيرة البحرين ودمّروه.

وهذا إنذار جدي للعدو المعتدي لإنهاء أذاه الجوي وتهريب النفط في مضيق هرمز. وفي حال تكرار المخالفات والاعتداءات، فإن قوة الجوفضاء للحرس في جهوزية تامة للمواجهة دون حدود.

والشركات المخالفة التي تنخدع بالعدو المعتدي ستواجه عقوبات أشد.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم"

/انتهى/