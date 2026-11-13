أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الميادين بأن حزام الأسد، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، شدد على أن القوات المسلحة في هذا البلد لم تدخل بعد المعركة الحقيقية، وإن التصعيد الشامل للصراع قد يؤدي إلى انهيار نظام آل سعود.

وشدد على أن بنية الحكم في السعودية هشة وتعتمد على آبار النفط. وإن عمليات القوات المسلحة اليمنية لها تبعات واسعة، لكنها لم تقدم بعد على تصعيد واسع للصراع.

وقال الأسد إن جميع القادة والضباط الذين يديرون العدوان العسكري على اليمن يحملون الجنسية السعودية. وإن فوز القوات المسلحة اليمنية في معركتي الساحل الغربي ومحافظة تعز فرض ضغطًا ثقيلًا على الرياض وحتى واشنطن.

وتابع أن الشعب اليمني انطلق من موقف دفاعي ولم يكن هو من بدأ العدوان. وإن عملية إنتاج التسليح العسكري في اليمن مسار استراتيجي وطويل الأمد ومستمر.

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