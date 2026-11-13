أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الصحيفة الصهيونية معاريف أفادت بأن إيران تستعد لجولة جديدة من المواجهة مع الكيان الصهيوني. وذلك في وقت تواجه فيه أمريكا والكيان الصهيوني واقعًا يتعارض مع تصريحات مسؤوليهم خلال العام الماضي بشأن قدرات إيران العسكرية.

وبحسب هذا التقرير، فإن إيران ما زالت تنتج شهريًا أعدادًا كبيرة من الصواريخ الباليستية، وتمتلك كميات كبيرة من صواريخ باليستية أخرى. وهذه المعلومات تتعارض مع تصريحات كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية، وتُظهر أن طهران ما زالت تواصل تعزيز قدراتها العسكرية.

واعترفت هذه الصحيفة بأن وصف إيران بالبالية صعب في الظروف الراهنة، لأن طهران تستعد لمواجهة جديدة، وهي في الوقت نفسه منخرطة في "حرب أعصاب" مع الكيان الصهيوني وأمريكا، ترافقها تصريحات متبادلة واستعراض للقوة. وطهران تستفيد من الوضع السياسي في أمريكا وفترة "البطة العرجاء" لدونالد ترامب، وكذلك من الأزمة السياسية في إسرائيل.

كما ادّعت معاريف وجود خلاف بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، حول طريقة التعامل مع إيران. فنتنياهو يسعى إلى بدء جولة جديدة من المواجهة مع إيران، لكن ترامب يعيد النظر في حساباته بعد الهزيمة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

كما أعربت هذه الصحيفة عن شكوكها في القدرة الاقتصادية والعسكرية للكيان الصهيوني على مواجهة التحديات المقبلة، وكتبت أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، ليس واضحًا كيف سيسمح عجز سنوي في الميزانية قدره 12 مليار شيكل لهذا الكيان بأن يفي في الوقت نفسه بجميع التحديات الاقتصادية وتعزيز قدرته العسكرية.

/انتهى/