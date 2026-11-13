أفادت وكالة مهر للأنباء، بحسب العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية: قبل ساعات، حاولت سفينة لنقل الغاز المسال شرق مضيق هرمز، دون اكتراث بالإنذارات المتكررة، العبور من المسار الجنوبي غير المسموح به والخطير للمضيق، فتعرضت لانفجار هائل جدًا إثر اصطدامها بلغم بحري.

وهذه السفينة لم تعتبر من مصير ناقلات النفط المتفجرة السابقة، واختارت حماية المقاتلات الأمريكية للعبور، غافلة عن أن الألغام البحرية لا تنسق أبدًا مع جيش أمريكا المهرب والمعتدي لاصطياد طعومها، فتعرضت لانفجار شديد جدًا.

وتعلن القوة البحرية للحرس: إن مضيق هرمز، بفضل الله، يُدار بحزم وجدية تامة، وإن أي نوع من السفن يحاول انتهاك القواعد الإيرانية لمضيق هرمز ودخول المسارات غير المسموح بها والعالية الخطر دون اكتراث بإنذارات مركز السيطرة على حركة المرور في مضيف هرمز التابع للقوة البحرية للحرس، سيلقى مصير السفن السابقة.

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