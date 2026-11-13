أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن العهد بأن المفوضية الأوروبية أعلنت أنها ستدرس اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني بعد توقيع عريضة من أكثر من مليون و100 ألف مواطن أوروبي.

وقد طالب المواطنون الأوروبيون بتوقيعهم هذه العريضة بتعليق العلاقات التجارية والسياسية مع الكيان الصهيوني.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن هذه العريضة تحمل في المجموع مليونًا و117 ألفًا و104 توقيعات مؤكدة من مواطني 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب لوائح مبادرات المواطنة الأوروبية، فإن المفوضية المذكورة ملزمة ببدء عملية دراستها بعد تلقي المبادرات المؤهلة والرد خلال 6 أشهر. وأعلنت هذه المفوضية أنها ستنشر ردها الرسمي في موعد أقصاه 12 مايو 2027.

واتفاقية التعاون المذكورة تعود إلى عام 1995 وتمنح الكيان الصهيوني امتيازات تجارية خاصة، وقد تزايدت المطالب بتعليقها منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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