أفادت وكالة مهر للأنباء بأن شاهين آخوندزاده قال، وهو يقدم مخططات الاستشهاد للعقد الماضي: إن إيران تحتل، في مجال دراسات العقم، المركز الرابع عالميًا إلى جانب الولايات المتحدة والهند وإيطاليا.

وأضاف: إن هذا النجاح اللافت مرهون بعاملين رئيسيين، الأول التفاعلات بين القطاعات بين أطباء النساء وعلماء الأجنة وعلماء النفس وعلماء الوراثة وحتى مجال الطب التقليدي، والثاني التآزر والتكامل النادر بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الحكومية.

وأشار معاون وزير الصحة إلى مؤشر الاستشهاد لكل مقال (CPP) البالغ 9.1 في البلاد، وعدّ هذا الرقم جيدًا جدًا مقارنة بمجالات أخرى.

وعدّ آخوندزاده التوزيع الموضوعي للمقالات في العالم 72 في المئة في مجال الطب والباقي في مجالات المناعة والصيدلة والوراثة، وأشار إلى أن جامعات العلوم الطبية في طهران وشهيد بهشتي والجامعة الإسلامية الحرة ومعهد رويان للأبحاث وجامعة مشهد للعلوم الطبية من رواد هذا المجال في البلاد.

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