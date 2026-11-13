أفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء مصطفى إيزدي، نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، قال في مقابلة مع قناة الميادين التلفزيونية: لقد أظهرنا خلال حرب رمضان أننا قادرون بكل صلابة وقوة وجهوزية على تنفيذ عمليات قوية وموجعة.

وأضاف اللواء إيزدي في سياق مقابلته مع الميادين: هذه المرة نحن جاهزون بجهوزية تامة، وفي أعلى مستوى وبإمكانات أكبر لتنفيذ العمليات والهجمات الموجعة ضد العدو. وردنا على أي عدوان جديد لن يقتصر على المنطقة وفلسطين المحتلة؛ بل سيشمل ما يتجاوز المنطقة أيضًا.

وشدد نائب القائد العام للحرس قائلًا: نحن نفخر بمقاتلي حزب الله الذين قاتلوا بروح عاشورائية أمام القوة الشيطانية للكيان الصهيوني وانتصروا.

وأشار إلى أن: الأمة الإيرانية تقف إلى جانب مقاتلي حزب الله والشعب اللبناني وتدعمهم وتؤيدهم.

وأعرب اللواء مصطفى إيزدي عن أمله في أن يواصل الشعب اللبناني المسار نفسه الذي رسمه بدمه القائد الكبير والعالم الديني الغالي، الشهيد السيد حسن نصرالله.

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