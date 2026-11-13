أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن أسوشيتد برس بأن البحرية الأمريكية أقالت خلال الأشهر الأخيرة عددًا من قادتها ومسؤوليها الكبار في صمت إعلامي. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات حادة في الكونغرس.

وبحسب هذا التقرير، أعلن عضوان ديمقراطيان في الكونغرس يوم الخميس أن البحرية الأمريكية أقالت بعد اصطدام غواصة هجومية نووية خلال الشهر الماضي جميع أعضاء طاقم قيادتها دون إبلاغ الكونغرس بهذا القرار.

كما أقالت البحرية الأمريكية خلال سبتمبر قائد مدمرة متمركزة في الشرق الأوسط من منصبه. وقد ترك برايان موناهان، الأدميرال في البحرية الأمريكية والطبيب المعتمد لدى الكونغرس والمحكمة العليا في هذا البلد، منصبه في وقت تجري فيه البحرية تحقيقًا بشأنه.

ولا يقتصر فرض القيود على نشر المعلومات العسكرية على البحرية الأمريكية فحسب، إذ إن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط نشرت تفاصيل قليلة عن الاعتداءات الأخيرة على إيران، وامتنعت عن التعليق على الأضرار التي لحقت بالقواعد أو التجهيزات العسكرية أو حتى تحديدها.

كما أن الشركات الكبرى الموردة للصور الفضائية التي لديها عقود مع أمريكا لم تنشر، بطلب من واشنطن، الصور المتعلقة بالمنطقة أو أخّرت نشرها.

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