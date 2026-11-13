أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "شينخوا"، يعمل التحول الرقمي والتحول الأخضر كمحركين مزدوجين للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وفقا لتقرير صدر عن مركز بحوث يوم الثلاثاء.

وأصدر معهد شينخوا، وهو مركز بحوث تابع لوكالة أنباء ((شينخوا))، التقرير تحت عنوان "بناء اقتصاد عالمي مفتوح من خلال التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق".

وذكر التقرير أن التحول الرقمي والتحول الأخضر يسهمان في تحسين الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية التقليدية وتدعيم مصادر جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص إضافية للدول الشريكة ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، استثمرت الصين وشركاؤها بكثافة في البنية التحتية الرقمية، بما يشمل محطات قاعدية لشبكات الجيل الخامس، ومراكز بيانات، وكابلات ألياف ضوئية عبر الحدود، ما يسهم بصورة مستمرة في تحسين الارتباطية الرقمية داخل المناطق وبين الدول الشريكة.

وأفاد التقرير بأن التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي في إطار مبادرة الحزام والطريق أصبح محركا رئيسيا للتحول الرقمي الإقليمي، كما يسهم في إعادة تشكيل التعاون الاقتصادي الدولي.

كما سلط التقرير الضوء على قطاع الطاقة باعتباره أحد المجالات الرئيسية للتعاون في إطار المبادرة، مشيرا إلى أن الصين وقعت اتفاقيات للتعاون في مجال الطاقة المتجددة مع أكثر من 10 دول، من بينها كازاخستان وقيرغيزستان والكويت والإمارات العربية المتحدة والدنمارك وفنلندا وسنغافورة، بما يدعم التعاون العملي في مجال الطاقة الخضراء.

وأظهرت بيانات صدرت في مايو 2026 عن المعهد الدولي للتمويل الأخضر التابع للجامعة المركزية الصينية للتمويل والاقتصاد أن عدد مشروعات الطاقة المتجددة للصين في الخارج ارتفع 39 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، فيما زادت إجمالي القدرة المركبة بنسبة 32 بالمئة.

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