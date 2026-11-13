وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "شينخوا": ويعقد المنتديان تحت شعار "تعاون الحزام والطريق عالي الجودة؛ تمكين التحديث وتحقيق التعلم المتبادل بين الحضارات"، ويهدفان إلى تجميع الحكمة العالمية وتدعيم التنمية الجديدة لتعاون الحزام والطريق بجودة أعلى ومستوى أعلى.

ويشارك في المنتديين أكثر من 300 شخصا، من بينهم دبلوماسيون وخبراء مراكز بحوث وصحفيون وخبراء في الثقافة والسياحة وممثلو أوساط الأعمال من أكثر من 50 دولة ومنطقة، للانخراط في تبادلات ومناقشات.

وقال تشاو قانغ، نائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة شنشي وحاكم المقاطعة، في كلمته إن شنشي اندمجت بعمق في السنوات الماضية في النمط الأوسع لتعاون الحزام والطريق.

وقال ليوي يان سونغ، رئيس تحرير وكالة أنباء ((شينخوا))، إنه على مدى السنوات الـ13 الماضية، نما تعاون الحزام والطريق من الرؤية إلى مشروعات تعاون ملموسة ومرئية، ما قدّم إسهامات إيجابية في تعزيز الصداقة بين الصين والدول الشريكة ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الشريكة.

وأضاف أن ((شينخو))، بصفتها قائدة مجلس المبادرين لشبكة دراسات الحزام والطريق، فإنها مستعدة للعمل مع الزملاء في الداخل والخارج لتعميق بحث وتفسير محتوى تعاون الحزام والطريق عالي الجودة وإبراز الإنجازات المثمرة للدول الشريكة في دفع التحديث والتعلم المتبادل بين الحضارات قدما، وتجميع زخم قوي لتعاون الحزام والطريق عالي الجودة.

وواصلت شبكة دراسات الحزام والطريق توسيع تأثيرها منذ تأسيسها قبل سبع سنوات. وفي مراسم الافتتاح، تم تقديم وثائق التوقيع لأربع مؤسسات إلى الشبكة، وهي منتدى بريكس الدولي وجامعة شيآن جياوتونغ وأكاديمية ماناس الوطنية لجمهورية قيرغيزستان ومركز استراتيجيات التنمية في أوزبكستان.

وفي الوقت نفسه، تم إصدار تقرير بحثي بعنوان "بناء اقتصاد عالمي مفتوح من خلال التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق" عالميا باللغتين الصينية والإنجليزية.

ويشارك في استضافة المنتديين وكالة أنباء ((شينخوا)) ولجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة شنشي وحكومة المقاطعة.

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