أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "شينخوا"، واستعرض المجلس أعماله منذ الاجتماع السابق، كما ناقش عمل المرحلة المقبلة.

وأشاد ممثلو مراكز البحوث الصينية والأجنبية المشاركون في الاجتماع بالدور المهم الذي اضطلعت به شبكة دراسات الحزام والطريق منذ تأسيسها، قائلين إنهم سيعملون على زيادة تعميق التفاعلات والتبادلات والتعاون البحثي بين مراكز البحوث، والإسهام بمزيد من الحكمة والقوة في تعاون الحزام والطريق عالي الجودة.

وترأس الاجتماع رن وي دونغ، نائب رئيس المجلس ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء ((شينخوا)).

تم تدشين شبكة دراسات الحزام والطريق بمبادرة مشتركة من ((شينخو)) و15 مركز بحوث أخرى في أبريل 2019. كما تم تقديم وثائق التوقيع لأربع مؤسسات إلى الشبكة، وهي منتدى بريكس الدولي وجامعة شيآن جياوتونغ وأكاديمية ماناس الوطنية لجمهورية قيرغيزستان ومركز استراتيجيات التنمية في أوزبكستان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المؤسسات الأعضاء إلى 150.

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